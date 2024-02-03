TUS başvurularında son gün

TUS sınavı binlerce yeni mezun olmuş doktor adayları tarafından merakla bekleniyor. TUS başvurusunda bulunacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, TUS/1 başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...

TUS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvurularına ilişkin detayları belirleyecek kılavuz yayımlandı.

TUS BAŞVURLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

TUS/1 başvuru işlemleri; 31 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını 31 Ocak 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

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2024 TUS BAŞVURU ÜCRETİ

2024-TUS 1.dönem başvuru ücreti açıklandı. TUS Temel Tıp Bilimleri ile Kilinik Tıp Bilimleri başvuru ücretleri 950 TL olarak belirlendi.

2024 TUS/1 SINAVI NE ZAMAN?

TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları 17 Nisan 2024 günü erişime açılacak.

Kaynak: Habertürk