Hafta sonu altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları döviz kuru ve altının ons değerindeki son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izliyor. 2 Şubat Cuma gününe sınırlı yükselişle başlayan altın fiyatları 2050 lira seviyesine kadar yükseldi. İşte 3 Şubat 2024 Cumartesi hafta sonu gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...
GRAM ALTIN FİYATI
1.995,87
1.996,20
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.039,39
2.040,12
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.193,40
3.263,78
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.773,58
13.015,19
YARIM ALTIN FİYATI
6.366,83
6.527,56
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.773,58
13.015,19
ATA ALTIN FİYATI
13.560,54
13.904,20
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.872,78
1.994,70
Kaynak: Habertürk
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.