03 Şub 2024 - 16:42 - Ekonomi

Hafta sonu altın fiyatlarında son durum

Hafta sonu altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları döviz kuru, altının ons değeri ve küresel piyasalarda yaşanan son dakika gelişmelerine bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. İşte 3 Şubat 2024 Cumartesi hafta sonu güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri...