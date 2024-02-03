Meral Akşener’in ablası son yolculuğuna uğurlandı

MERAL AKŞENER’İ YALNIZ BIRAKMADILAR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ablası 81 yaşındaki Mualla Özen yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Gündoğdu Merkez Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, AK Parti Milletvekili Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, İYİ Parti ve CHP Genel Merkez yöneticileri ve birçok siyasi katıldı.
DUA OKUDU
Ablasının ölümünün üzüntüsünü yaşayan Meral Akşener, ablasının tabutu başında dua okudu. Meral Akşener’i acı gününde yalnız bırakmayan kent protokolü başsağlığı dileğinde bulundu.
GÜNDOĞDU MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Mualla Özen’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından İzmit Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.