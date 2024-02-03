İkili afiş tartışmasında gerilmişti: İmamoğlu, Akşener’i acı gününde yalnız bırakmadı

İYİ PARTİ VE CHP’DE AFİŞ KAVGASI

İYİ Parti'nin seçim kampanyası için hazırladığı afişlerin billboard şirketiyle anlaşma yapmalarına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerince asılmadığını iddia edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bu konuyla ilgili grup toplantısında parti afişlerinin asılmadığını belirterek, "Bizi sansürlemek isteyen saray değil, belediye. Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane." ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU AKŞENER’İ YALNIZ BIRAKMADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına, “Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişimde, eylemde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler." demişti. İmamoğlu, bu tartışmaların ardından ablasını kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i cenazede yalnız bırakmadı. İmamoğlu cenaze namazında en önde saf tuttu. İmamoğlu, Akşener’e başsağlığı dileğinde bulundu.