İkili afiş tartışmasında gerilmişti: İmamoğlu, Akşener’i acı gününde yalnız bırakmadı

İYİ PARTİ VE CHP’DE AFİŞ KAVGASI
İYİ Parti'nin seçim kampanyası için hazırladığı afişlerin billboard şirketiyle anlaşma yapmalarına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerince asılmadığını iddia edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bu konuyla ilgili grup toplantısında parti afişlerinin asılmadığını belirterek, "Bizi sansürlemek isteyen saray değil, belediye. Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane." ifadelerini kullanmıştı.
İMAMOĞLU AKŞENER’İ YALNIZ BIRAKMADI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına, “Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişimde, eylemde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler." demişti. İmamoğlu, bu tartışmaların ardından ablasını kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i cenazede yalnız bırakmadı. İmamoğlu cenaze namazında en önde saf tuttu. İmamoğlu, Akşener’e başsağlığı dileğinde bulundu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Erman - Adam adam
Mehmet - Seçim çalışması yapıyor reis
Son Pişman - Geçti borun pazarı ?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.