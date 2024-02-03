Zirveye selam, seriye devam: 1-0

MAÇA BASKILI BAŞLADIK
Maça seyircisinin de desteğiyle baskılı başlayan Kocaelispor henüz ilk dakikalarda sağlı sollu ortalarla rakibini bunalttı. 5.dakikada Amaral’ın şutunda top üstten auta gitti. 12.dakikada Kocaelispor gole yine çok yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen topta Emir’in kafa vuruşu kaleci Ahmet Said’den döndü. Dönen topa Ramil istediği gibi vuramadı. Bu pozisyondan iki dakika sonra yeşil siyahlılar bir kez daha gole yaklaştı. Arka direğe gönderilen ortada Ramil’in kafası dışarı gitti .19. dakikada Kocaelispor gole yine çok yaklaştı. Candeias’ın ara pasında topla buluşan Beridze’nin vuruşunda top az farkla auta gitti. 36.dakikada Adanaspor’un maçtaki ilk tehlikesi geldi. Ceza sahasına çevrilen top geriden gelen Feyzi’nin önünde kaldı. Feyzi’nin kötü vuruşunda top üstten auta gitti. 42 Kocaelispor Adanaspor kalesinde yine tehlike oluşturdu. Amaral’ın şutunda top az farkla yandan auta gitti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
BERİDZE GALİBİYETİ GETİRDİ
Kocaelispor maçın ilk yarısına da ikinci yarıda olduğu gibi etkili başladı. 47.dakikada gelişen atakta önce Vukovic sonra Tanque’nin vuruşlarımda kaleci gole izin vermedi. 51.dakikada Ramil’in kale sahasında yaptığı vuruş kalecide kaldı. 60.dakikada Kocaelispor golü buldu. Ramil sağ boşluktaki Amaral’a çok iyi bir pas çıkardı. Amaral’ın ortasında Beridze müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. 64.dakikada Vukovic’in şutunda top auta giderken 66.dakikada sol çaprazdan kaleyi yoklayan Ramil’in şutunda kaleci gole izin vermedi. 80.dakikada Barış’ın pasında Tanque fırsattan yararlanamazken 81.dakikada Eruc’un şutunu Gökhan köşeye uzanarak kontrol etti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Kocaelispor sahadan galibiyetle ayrıldı.
KOCAELİSPOR: 1
ADANASPOR: 0
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadı
HAKEMLER: Yasin Kol xx, Kadir Beyaz xx, Selim Şenöz
KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci xx, Mehmet Yılmaz xx, Yusuf Abdioğlu xx, Emir Ortakaya xxx, Atila Turan xx, Josip Vukovic xxx, (Dk. 84 Fofana xx), Daniel Candeias xx, Reis Amaral xxx, (Dk. 66 Yusuf Cihat xx), Giorgi Beridze xxx, (Dk. 66 Barış xx), Ramil Şeydayev xxx, (Dk. Cem xx), Douglas Tanque xx, (Dk. 84 Kouakou xx)
ADANASPOR: Ahmet Said xx, Ferhat Katipoğlu x, (Dk. 73 Devran x), Fatih Kurucuk x, Evren Korkmaz xx, Feyzi Yıldırım x, Harun Alpsoy x, (Dk. 73 Lukaku xx), Hakkı Türker xx, Yepie Yepie x, (Dk. 42 Kubilay x), Diakite x, (Dk. 64 Burhan x), Oberlin x, (Dk. 64 Eric Ayuk x), Fernandes x
GOLLER: Dk. 60 Beridze
SARI KARTLAR: Dk. 18 Vukovic, Dk. 69 Yusuf Abdioğlu, Dk. 87 Cem Ekinci, Dk. 90+3 Evren Korkmaz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(18 )
Orhan Bey - Beridze adamdır mertma gagimarcos
Kartepe Canavari - Karambol golle maçi kurtardı Kocaeli bu futbolla playofa da kalamaz
sadik - Kocaeli super lige dogru ilerliyor.
Korfezli Savasci - Tabi
Basiskele41 - Biz seyirci,taraftar olarak ligin sonunu göremeyeceğiz gibi çünkü her an kalp tekleyebilir
Takım kurulumu sıfır,oyuncu değişikliği sıfır,hoca oyunu okuyormu uyuyormu anlamadık Allah bize sabır versin inşallah
4141 - Yine kolay maçı çok zor kazandık. Tanque yerde sürünüyor halen her hafta 11 başlıyor. Kesinlikle dinlendirilmeli Tanque. Asist yapacak tek adam Amaralı oyundan alıyorsun. Hoca, 11 belirlemede ve devam eden oyunu okumada son derece başarısız. Acil önlem alınmazsa ilerleyen haftalarda bu kadar şanslı olmayabiliriz
Cemalettin - Tanque ile bu iş yürümez. Adam her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Bence yanlış meslek seçmiş sumocu olması lazımmış
Korfezli Savaşçı - Hoca takıma birsey katamadigin beni 21 haftadir yaniltmayip sana inananlara karsi beni mahcup etmedin eyvallah . 4231 le bu takimin oyununun kötü olduğunu cift santrafora donmeliyiz dedim hakli ciktim seninle bu işin yurumedigini soyledim yine hakli ciktim
Körfez_3459 - Maalesef takımın oynadığı futbol güven vermiyor , hiç rahat maç izleyemiyoruz ve en önemlisi haftalar geçtikçe takım futbol anlamında üstüne koyamadan ilerliyor .
Gerçekçi olmak gerekirse bizim bu sene süper lige çıkmamız mucize olur .
Bende mucizelere hiç inanmam .İnananlar varsa hayırlısı
Birde bu aşırı olumsuz konusanlar var burda daha çok zarar veriyorlar takıma bu adamların yazılarını süzgeçten geçirin gerekirse yayınlamayın.
Körfez_3459 - Aslan takımın iyi oynamadığını görmek için deha olmak gerekmiyor ,
Herkes görüyor ama sen ve senin gibiler yapıcı değil yıkıcısınız
Ben diyorum size gidin 3 büyük takım tutun .
Körfezli Savaşçı - Neyse yavaş yavaş gerçeği görmeye başladın çizgime geldin demekki futbolu çözmeye başladın yiğidim sevindim
Mustafa Baktaç - Oyunu beğenmiş gibisin. Hiçbir eleştiride bulunmadan baskılı oyun demen ilginç olmuş. Kusura bakmazsan, maçı zor aldık ve berabere bitebilirdi.
Erkan Sayanoğlu - Hocam oyuncu değişikliği konusunda neden geç kalıyorsunuz?Mesela Kouakou daha erken oyuna girse eminim farklı olurdu.Tanque'yi gereksiz yere oyunda tuttuğunuz için adeta 10 kişi kalıyor takımımız.
Murat - Cok calisti bizim takim, Adana da bize karsi iyi hazirlanmis... Cok presli oynadik, hep boyle olmamiz gerekiyor bence. Herkese 3 puan hayirli olsun.
Düşünceli - Kendi sahamızda ezik top oynuyoruz sürekli geri pas yapılıyor rakibi üstüne çekip kontradan gol bulmak gibi düşünce var sanki...
İzmitli - Arkadaşlar un var su var hamur bi türlü tutmuyor, bu takımda bir eksiklik var ama ne olduğunu çözemiyorum, Adana'nın zencileri maaşallah topu aldımmı bırakmıyorlar, ayrıca Mehmet Yılmaz bu ligin topçusu değil olmaz olmuyor, Oğuz Ceylan bir an önce dönsün artık.
Derdo - Mehmet Yılmaz'la ne gibi sorunun ya da takıntın var?Oğuz Ceylan yüzünden yediğimiz gollerin haddi hesabı yok ne Oğuz' u saçmalamışsın!...
Kemal - ertuğrul hocanın şu cem ekinci ve cihat ısrarını anlayabilen var mı?
Servetiye Cephesi - Ertuğrul'un sezon başından beri bu kadroya ne oynattığını bilen var mı? Şu maçta değiştireceğin adamlar belliydi. Beridze'yi çıkarırdın, Barış ya da Cem girerdi. Tanque'yi ise kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ezdiği için o dakika çıkarır Kouakou'yu oyuna sokardın. Peki Ertuğrul ne yaptı? BIr asistle işi bitirecek adamı Amaral'ı çıkardı. Amaral neden oynamıyor diye kızıyorduk. Sahadan çıkarken adamın suratından düşen bin parçaydı. Böyle yaparsan adamda top oynama isteği mi kalır? Futbolcunun hocaya güveni mi kalır? Bir de hocada ortasaha değiştirme fobisi var. Her maç ortasahayı değiştiriyor. Bugün de Cihat ve Fofana'yı alarak herhalde son dakikalarda skoru korumayı düşündü. Ertuğrul, bu oyuncuları oynatamadığı gibi yaptığı yanlış oyuncu değişiklikleriyle de kazanacağımız maçları riske atıyor.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.