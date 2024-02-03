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03 Şub 2024 - 17:56- Spor G:

Zirveye selam, seriye devam: 1-0

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Ligde şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz sahasında oynadığı maçta düşme hattından uzaklaşmak isteyen Adanaspor’u konuk etti. Her iki devrede de rakibine karşı oldukça üstün oynayan ve sayısız fırsat yakalayan Kocaelispor, 60.dakikada Beridze’nin attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Gökhan Beşiktaş
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Zirveye selam, seriye devam: 1-0 mask
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MAÇA BASKILI BAŞLADIK

Maça seyircisinin de desteğiyle baskılı başlayan Kocaelispor henüz ilk dakikalarda sağlı sollu ortalarla rakibini bunalttı. 5.dakikada Amaral’ın şutunda top üstten auta gitti. 12.dakikada Kocaelispor gole yine çok yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen topta Emir’in kafa vuruşu kaleci Ahmet Said’den döndü. Dönen topa Ramil istediği gibi vuramadı. Bu pozisyondan iki dakika sonra yeşil siyahlılar bir kez daha gole yaklaştı.  Arka direğe gönderilen ortada Ramil’in kafası dışarı gitti .19. dakikada Kocaelispor gole yine çok yaklaştı. Candeias’ın ara pasında topla buluşan Beridze’nin vuruşunda top az farkla auta gitti. 36.dakikada Adanaspor’un maçtaki ilk tehlikesi geldi. Ceza sahasına çevrilen top geriden gelen Feyzi’nin önünde kaldı. Feyzi’nin kötü vuruşunda top üstten auta gitti. 42 Kocaelispor Adanaspor kalesinde yine tehlike oluşturdu. Amaral’ın şutunda top az farkla yandan auta gitti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

BERİDZE GALİBİYETİ GETİRDİ

Kocaelispor maçın ilk yarısına da ikinci yarıda olduğu gibi etkili başladı. 47.dakikada gelişen atakta önce Vukovic sonra Tanque’nin vuruşlarımda kaleci gole izin vermedi. 51.dakikada Ramil’in kale sahasında yaptığı vuruş kalecide kaldı. 60.dakikada  Kocaelispor golü buldu. Ramil sağ boşluktaki Amaral’a çok iyi bir pas çıkardı. Amaral’ın ortasında Beridze müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. 64.dakikada Vukovic’in şutunda top auta giderken 66.dakikada sol çaprazdan kaleyi yoklayan Ramil’in şutunda kaleci gole izin vermedi. 80.dakikada Barış’ın pasında Tanque fırsattan yararlanamazken 81.dakikada Eruc’un şutunu Gökhan köşeye uzanarak kontrol etti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Kocaelispor sahadan galibiyetle ayrıldı.

KOCAELİSPOR: 1

ADANASPOR: 0

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadı

HAKEMLER: Yasin Kol xx, Kadir Beyaz xx, Selim Şenöz

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci xx, Mehmet Yılmaz xx, Yusuf Abdioğlu xx,  Emir Ortakaya xxx, Atila Turan xx, Josip Vukovic xxx, (Dk. 84 Fofana xx), Daniel Candeias xx, Reis Amaral xxx, (Dk. 66 Yusuf Cihat xx), Giorgi Beridze xxx, (Dk. 66 Barış xx), Ramil Şeydayev xxx, (Dk. Cem xx), Douglas Tanque xx, (Dk. 84 Kouakou xx)

ADANASPOR: Ahmet Said xx, Ferhat Katipoğlu x, (Dk. 73 Devran x), Fatih Kurucuk x, Evren Korkmaz xx, Feyzi Yıldırım x, Harun Alpsoy x, (Dk. 73 Lukaku xx), Hakkı Türker xx, Yepie Yepie x, (Dk. 42 Kubilay x), Diakite x, (Dk. 64 Burhan x),  Oberlin x, (Dk. 64 Eric Ayuk x), Fernandes x

GOLLER: Dk. 60 Beridze

SARI KARTLAR: Dk. 18 Vukovic, Dk. 69 Yusuf Abdioğlu, Dk. 87 Cem Ekinci, Dk. 90+3 Evren Korkmaz

# Kocaeli, kocaelispor, Adanaspor, ceza
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03 Şub 2024 - 17:56 - Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(18)
16

Kartepe Canavari - Karambol golle maçi kurtardı Kocaeli bu futbolla playofa da kalamaz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 22:11
12

Basiskele41 - Biz seyirci,taraftar olarak ligin sonunu göremeyeceğiz gibi çünkü her an kalp tekleyebilir

Takım kurulumu sıfır,oyuncu değişikliği sıfır,hoca oyunu okuyormu uyuyormu anlamadık Allah bize sabır versin inşallah

Yanıtla . 10Beğen . 4Beğenme 03 Şubat 19:59
10

4141 - Yine kolay maçı çok zor kazandık. Tanque yerde sürünüyor halen her hafta 11 başlıyor. Kesinlikle dinlendirilmeli Tanque. Asist yapacak tek adam Amaralı oyundan alıyorsun. Hoca, 11 belirlemede ve devam eden oyunu okumada son derece başarısız. Acil önlem alınmazsa ilerleyen haftalarda bu kadar şanslı olmayabiliriz

Yanıtla . 8Beğen . 5Beğenme 03 Şubat 19:41
09

Cemalettin - Tanque ile bu iş yürümez. Adam her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Bence yanlış meslek seçmiş sumocu olması lazımmış

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 19:40
08

Korfezli Savaşçı - Hoca takıma birsey katamadigin beni 21 haftadir yaniltmayip sana inananlara karsi beni mahcup etmedin eyvallah . 4231 le bu takimin oyununun kötü olduğunu cift santrafora donmeliyiz dedim hakli ciktim seninle bu işin yurumedigini soyledim yine hakli ciktim

Yanıtla . 8Beğen . 5Beğenme 03 Şubat 19:37
07

Körfez_3459 - Maalesef takımın oynadığı futbol güven vermiyor , hiç rahat maç izleyemiyoruz ve en önemlisi haftalar geçtikçe takım futbol anlamında üstüne koyamadan ilerliyor .

Gerçekçi olmak gerekirse bizim bu sene süper lige çıkmamız mucize olur .

Bende mucizelere hiç inanmam .İnananlar varsa hayırlısı

Birde bu aşırı olumsuz konusanlar var burda daha çok zarar veriyorlar takıma bu adamların yazılarını süzgeçten geçirin gerekirse yayınlamayın.

Yanıtla . 9Beğen . 6Beğenme 03 Şubat 18:45
19

Körfez_3459 - @Körfez_3459 07 nolu yoruma cevabı: Aslan takımın iyi oynamadığını görmek için deha olmak gerekmiyor ,

Herkes görüyor ama sen ve senin gibiler yapıcı değil yıkıcısınız

Ben diyorum size gidin 3 büyük takım tutun .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 00:30
13

Körfezli Savaşçı - @Körfez_3459 07 nolu yoruma cevabı: Neyse yavaş yavaş gerçeği görmeye başladın çizgime geldin demekki futbolu çözmeye başladın yiğidim sevindim

Yanıtla . 3Beğen . 3Beğenme 03 Şubat 20:07
06

Mustafa Baktaç - Oyunu beğenmiş gibisin. Hiçbir eleştiride bulunmadan baskılı oyun demen ilginç olmuş. Kusura bakmazsan, maçı zor aldık ve berabere bitebilirdi.

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 18:38
05

Erkan Sayanoğlu - Hocam oyuncu değişikliği konusunda neden geç kalıyorsunuz?Mesela Kouakou daha erken oyuna girse eminim farklı olurdu.Tanque'yi gereksiz yere oyunda tuttuğunuz için adeta 10 kişi kalıyor takımımız.

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 18:37
04

Murat - Cok calisti bizim takim, Adana da bize karsi iyi hazirlanmis... Cok presli oynadik, hep boyle olmamiz gerekiyor bence. Herkese 3 puan hayirli olsun.

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 18:19
03

Düşünceli - Kendi sahamızda ezik top oynuyoruz sürekli geri pas yapılıyor rakibi üstüne çekip kontradan gol bulmak gibi düşünce var sanki...

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 18:16
02

İzmitli - Arkadaşlar un var su var hamur bi türlü tutmuyor, bu takımda bir eksiklik var ama ne olduğunu çözemiyorum, Adana'nın zencileri maaşallah topu aldımmı bırakmıyorlar, ayrıca Mehmet Yılmaz bu ligin topçusu değil olmaz olmuyor, Oğuz Ceylan bir an önce dönsün artık.

Yanıtla . 5Beğen . 3Beğenme 03 Şubat 18:09
15

Derdo - @İzmitli 02 nolu yoruma cevabı: Mehmet Yılmaz'la ne gibi sorunun ya da takıntın var?Oğuz Ceylan yüzünden yediğimiz gollerin haddi hesabı yok ne Oğuz' u saçmalamışsın!...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 22:02
01

Kemal - ertuğrul hocanın şu cem ekinci ve cihat ısrarını anlayabilen var mı?

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 18:06
11

Servetiye Cephesi - @Kemal 01 nolu yoruma cevabı: Ertuğrul'un sezon başından beri bu kadroya ne oynattığını bilen var mı? Şu maçta değiştireceğin adamlar belliydi. Beridze'yi çıkarırdın, Barış ya da Cem girerdi. Tanque'yi ise kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ezdiği için o dakika çıkarır Kouakou'yu oyuna sokardın. Peki Ertuğrul ne yaptı? BIr asistle işi bitirecek adamı Amaral'ı çıkardı. Amaral neden oynamıyor diye kızıyorduk. Sahadan çıkarken adamın suratından düşen bin parçaydı. Böyle yaparsan adamda top oynama isteği mi kalır? Futbolcunun hocaya güveni mi kalır? Bir de hocada ortasaha değiştirme fobisi var. Her maç ortasahayı değiştiriyor. Bugün de Cihat ve Fofana'yı alarak herhalde son dakikalarda skoru korumayı düşündü. Ertuğrul, bu oyuncuları oynatamadığı gibi yaptığı yanlış oyuncu değişiklikleriyle de kazanacağımız maçları riske atıyor.

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 03 Şubat 19:48
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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