Zirveye selam, seriye devam: 1-0

MAÇA BASKILI BAŞLADIK

Maça seyircisinin de desteğiyle baskılı başlayan Kocaelispor henüz ilk dakikalarda sağlı sollu ortalarla rakibini bunalttı. 5.dakikada Amaral’ın şutunda top üstten auta gitti. 12.dakikada Kocaelispor gole yine çok yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen topta Emir’in kafa vuruşu kaleci Ahmet Said’den döndü. Dönen topa Ramil istediği gibi vuramadı. Bu pozisyondan iki dakika sonra yeşil siyahlılar bir kez daha gole yaklaştı. Arka direğe gönderilen ortada Ramil’in kafası dışarı gitti .19. dakikada Kocaelispor gole yine çok yaklaştı. Candeias’ın ara pasında topla buluşan Beridze’nin vuruşunda top az farkla auta gitti. 36.dakikada Adanaspor’un maçtaki ilk tehlikesi geldi. Ceza sahasına çevrilen top geriden gelen Feyzi’nin önünde kaldı. Feyzi’nin kötü vuruşunda top üstten auta gitti. 42 Kocaelispor Adanaspor kalesinde yine tehlike oluşturdu. Amaral’ın şutunda top az farkla yandan auta gitti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

BERİDZE GALİBİYETİ GETİRDİ

Kocaelispor maçın ilk yarısına da ikinci yarıda olduğu gibi etkili başladı. 47.dakikada gelişen atakta önce Vukovic sonra Tanque’nin vuruşlarımda kaleci gole izin vermedi. 51.dakikada Ramil’in kale sahasında yaptığı vuruş kalecide kaldı. 60.dakikada Kocaelispor golü buldu. Ramil sağ boşluktaki Amaral’a çok iyi bir pas çıkardı. Amaral’ın ortasında Beridze müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. 64.dakikada Vukovic’in şutunda top auta giderken 66.dakikada sol çaprazdan kaleyi yoklayan Ramil’in şutunda kaleci gole izin vermedi. 80.dakikada Barış’ın pasında Tanque fırsattan yararlanamazken 81.dakikada Eruc’un şutunu Gökhan köşeye uzanarak kontrol etti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Kocaelispor sahadan galibiyetle ayrıldı.

KOCAELİSPOR: 1

ADANASPOR: 0

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadı

HAKEMLER: Yasin Kol xx, Kadir Beyaz xx, Selim Şenöz

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci xx, Mehmet Yılmaz xx, Yusuf Abdioğlu xx, Emir Ortakaya xxx, Atila Turan xx, Josip Vukovic xxx, (Dk. 84 Fofana xx), Daniel Candeias xx, Reis Amaral xxx, (Dk. 66 Yusuf Cihat xx), Giorgi Beridze xxx, (Dk. 66 Barış xx), Ramil Şeydayev xxx, (Dk. Cem xx), Douglas Tanque xx, (Dk. 84 Kouakou xx)

ADANASPOR: Ahmet Said xx, Ferhat Katipoğlu x, (Dk. 73 Devran x), Fatih Kurucuk x, Evren Korkmaz xx, Feyzi Yıldırım x, Harun Alpsoy x, (Dk. 73 Lukaku xx), Hakkı Türker xx, Yepie Yepie x, (Dk. 42 Kubilay x), Diakite x, (Dk. 64 Burhan x), Oberlin x, (Dk. 64 Eric Ayuk x), Fernandes x

GOLLER: Dk. 60 Beridze

SARI KARTLAR: Dk. 18 Vukovic, Dk. 69 Yusuf Abdioğlu, Dk. 87 Cem Ekinci, Dk. 90+3 Evren Korkmaz