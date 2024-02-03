Kocaeli’deki fabrika yangını 5 saatte söndürüldü

Olay, saat 13.00 sıralarında Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak’ta yer alan kimyasal fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 bin metrekare kapalı alana sahip kimyasal fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangından hemen sonra fabrika işçileri kısa sürede kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikaya yayıldı. İhbar üzerine adrese Kocaeli ve İstanbul’dan çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Herhangi yaralanma olayı yaşanmazken fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.