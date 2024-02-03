Darıca GB Konya’da

İKİNCİ YARIYA KÖTÜ BAŞLADI
Bu sezon 4 teknik adam değiştiren, ligin ikinci yarısı öncesinde de kadrosunda bulunan birçok oyuncusu takımdan ayrılan Darıca GB, genç oyuncularla yola devam etmek zorunda kaldı. Ligin ikinci yarısına genç oyuncularla başlayan Sarı-Yeşilli ekip, deplasmanda Kütahyaspor’a 1-0, sahasında da Silivrispor’a 2-0 mağlup oldu. Bu kez Konya deplasmanına çıkan temsilcimiz, düşme hattında yer alan rakibinden puan almaya hedefliyor. Bu maç öncesinde Darıca GB 12 puanla 11.sırada, 1922 Konyaspor da 9 puanla düşme hattında bulunuyor. Ligin ilk yarısında Darıca’daki maçı temsilcimiz 1-0 kazanmıştı.
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.