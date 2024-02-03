Darıca GB Konya’da

İKİNCİ YARIYA KÖTÜ BAŞLADI

Bu sezon 4 teknik adam değiştiren, ligin ikinci yarısı öncesinde de kadrosunda bulunan birçok oyuncusu takımdan ayrılan Darıca GB, genç oyuncularla yola devam etmek zorunda kaldı. Ligin ikinci yarısına genç oyuncularla başlayan Sarı-Yeşilli ekip, deplasmanda Kütahyaspor’a 1-0, sahasında da Silivrispor’a 2-0 mağlup oldu. Bu kez Konya deplasmanına çıkan temsilcimiz, düşme hattında yer alan rakibinden puan almaya hedefliyor. Bu maç öncesinde Darıca GB 12 puanla 11.sırada, 1922 Konyaspor da 9 puanla düşme hattında bulunuyor. Ligin ilk yarısında Darıca’daki maçı temsilcimiz 1-0 kazanmıştı.

Kaynak: spor servisi