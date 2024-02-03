Süper Lig’de gözler Kavaklı’da

HEREKE YILDIZ EVİNDE
Geçen hafta deplasmanda Hisareynspor’a 3-1 mağlup olan, ligde kalma umutlarını azaltan Hereke Yıldızspor, Pazar günü sahasında Derincespor AŞ’yi konuk edecek. 18 puanlı Hereke Yıldızspor ile 26 puanlı Derincespor AŞ arasındaki karşılaşma Hereke Stadı’nda 17.00’de başlayacak. Bu karşılaşma Hereke Yıldızspor için son şans olacak. Son maçında Hereke Yıldızspor’u yenen Hisareynspor, günü Gebze deplasmanında Tayfunspor maçıyla geçirecek. Alaettin Kurt Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçta Hisareynspor, puansız rakibini yenmesi halinde ligde kalma yolunda çok önemli 3 puan alacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.