Arslanbey ve Darıca’da Play-Off mücadelesi var

KARAMÜRSELSPOR ARSLANBEY’DE
Son haftalara yaşadığı puan kayıplarından sonra Play-Off hattının gerisinde kalan Karamürselspor, Pazar günü deplasmanda grubun rahat takımlarından Arslanbey Organize Sanayispor ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertli ekip, Arslanbey Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçı kazanıp, Arslanbey GB’nin de Darıca deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.
SÜPER LİG B GRUBU PUAN DURUMU
HAFTANIN MAÇLARI
4 ŞUBAT PAZAR
Arslanbey Stadı
17.00 Ars. Organize Sanayi-Karamürsel
Başiskele Stadı
17.00 Başiskele Belediye-Yeniyalıspor
Hereke Stadı
17.00 Hereke Yıldız-Derincespor AŞ
Darıca Nene Hatun Stadı
17.00 Türkeli Gençlik-Arslanbey GB
Gebze Alaettin Kurt Stadı
17.00 Tayfunspor-Hisareynspor
Gölcük Kavaklı Stadı
17.00 Osmanlı 41 Spor-Bekirdere
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.