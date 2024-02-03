Kullarspor mu, Gölcükspor mu?

MAÇ BAŞİSKELE STADI’NDA
Bu sezon şampiyonluk yarışından çok erken kopan iki takım, devre arasında kadrolarına takviye yaptı. Gölcükspor, yeni teknik sorumlusu Ömer Faruk Uzuner ile ligin ikinci yarısına evinde 2-0’lık İstanbul Taçspor galibiyeti ile başladı. Kullar 1975 Spor ise ilk haftayı bay geçti, Antalya’da kamptaydı. 21 puanlı Kullarspor ile bir maçı fazla 24 puanlı Gölcükspor arasında Başiskele Stadı’nda oynanacak maçı kazanacak takım il sıralamasında avantaj sağlayacak. Ligin ilk yarısında Gölcük’te oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.