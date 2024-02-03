İhsaniyespor’un ya tamam ya devam maçı

SON MAÇA KALDI
Cadence İhsaniyespor, geçen hafta ikinci sıradaki Semt77 Yalovaspor’u 3-0 yenip, Play-Off hattına yükselmişti. Siyah-Beyazlı ekip, son maçında mağlubiyeti bulunmayan Yalova Çiftlikköy Belediyespor ile karşılaşacak. Temsilcimiz, rakibini yenmesi halinde ikinci olarak Play-Off’a çıkacak. İhsaniyespor, rakibine yenilmesi halinde, üçüncü sıradaki Semt77 Yalovaspor, Kestel Belediyespor ile oynayacağı maçı kazanması durumunda Play-Off’a çıkan takım olacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.