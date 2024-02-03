Gebzespor, Yuvacık ile oynuyor

YUVACIKSPOR DA İLK MAÇINI KAYBETTİ
Son 4 yıldır BAL’da kalıcı olmayı başaran Yuvacıkspor, bu sezon ekonomik sıkıntılar yüzünden lige katılıp katılmayacağı bile belli değildi. Son anda lige katılan, genç oyuncularla mücadele eden Siyah-Beyazlı ekip, il sıralamasında en kötü takım konumunda. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Gebzespor, deplasmanda 2-0 kazanmıştı. Ligin ikinci yarısı öncesinde kadrosunu daha da gençleştiren Yuvacıkspor’un, güçlü rakibi karşısında işi kolay olmayacak.
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.