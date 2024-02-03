Efeler, Ankara deplasmanında

KAĞITSPORLU VOLEYBOLCULAR ÇOK KRİTİK SINAVDA
Geçen hafta sahasında Saint Joseph SK’ya 3-1 yenilen, zirve yarışında çok büyük yara alan Kağıtspor, bu kez Ankara deplasmanında Anadolu Voleybol karşısında kazanmak istiyor. Ligde 13 maçta 7 galibiyet alıp, 21 puanla 6.sırada bulunan Mavi-Beyazlı ekip, 14 matta 4 galibiyeti bulunan Anadolu Voleybol karşısında kazanıp, yeniden Play-Off yarışında iddialı olmak istiyor.
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.