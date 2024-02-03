Ertuğrul Sağlam: “Gol sorununu aşmamız gerekiyor, Amaral’ın tepkisini görmedim”

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor ile Adanaspor’un karşı karşıya geldiği, 1-0 ev sahibi takımın kazandığı maçın ardından teknik direktörler basın toplantısında değerlendirmede bulundu.
Ligde bir hayli ciddi yarış olduğundan bahseden Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “İlk 2’den direkt Süper Lig’e çıkma ve play-off hattı derken yukarıda 8-9 takım arasında ciddi yarış var. Alt tarafa baktığımızda Altay ve Giresun kritik durumda. Tuzla’dan yukarıda 6-7 takım düşme hattından uzaklaşmak için mücadele veriyor. Bugün de alt grubun içinden sıyrılmak için her karşılaşmasını ciddi mücadele ederek, koşarak, savaşarak değerlendiren takım vardı. Adanaspor’un son 2 galibiyetine baktığımızda Bandırma ve Bodrum maçları küçümsenecek maçlar değil. Maçta önde baskı yapalım istedik. Rakibin özgüvenini yukarı çıkarmadan, ‘Buradan size ekmek yok, çıkış yok’ mesajı vermek istedik. Başarılı da olduk. İlk yarı 3-4 pozisyonumuz var. Sonrasında tempo düştü. O kadar baskıdan sonra temponun düşmesi de normal. Biz bu süreyi biraz kaçırdık. Sonrasında rakibin oyunu yavaşlatma düşüncesi, hakemin de buna prim vermesi oyunu iyice yavaşlattı. Biz de açıkçası hızlandıramadık, devre böyle bitti" diye konuştu.
“GOL SAYISINI ARTIRIP KEYİFLİ HALE GETİREBİLİRDİK, BECEREMEDİK”
Maçta skoru artırmak için fırsatlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini belirten Sağlam, "İkinci yarıya da iyi başladık. Golü bulunca iş daha rahat oluyor. Yine pozisyonlarımız vardı. Golden sonra haliyle Adanaspor’un çabası, çok net olmayan sönük birkaç atakla geçti. En büyük umutları duran toplardı. Orada da hata yapmadık. Sonuçta kazanmak zorunda olduğumuz, puan kaybına tahammülümüz olmayan karşılaşmadan kazanarak ayrıldığımız için mutluyuz. Hanemize 3 puan daha ekledik. An itibarıyla 2.’yiz. Kazanırken de yapamadıklarımızı görmezden gelerek sonrasında daha farklı sıkıntıyla karşılaşma riskini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Gol sayısını artırarak daha keyifli hale getirebilirdik. Bunu beceremedik. Hedefi şampiyonluk, Süper Lig olan takım için bu uygun bir durum değil. Bunu aşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
“AMARAL'IN TEPKİSİNİ GÖRMEDİM"
Basın mensuplarının oyuncular özelinde sorduğu soruları da yanıtlayan ve maçtan çıkarken tepki gösteren Amaral’ın davranışını yorumlayan Sağlam, “Gelen oyuncuların yapısı, pozisyonları, oyun içindeki ihtiyaçlarımıza göre rotasyonlar yapacağız. Yarın ya da pazartesi orta saha oyuncusu geldiğinde, orta sahada farklı dizilişe de geçebiliriz. Oyundan çıkarken Amaral’ın tepkisini görmedim. Oyuncular oyundan çıkmayı istemez. 89’da çıkarırken bile tepki gösterebiliyorlar. Genelde kendilerine tepki gösterdiklerini söylerler. Ama Amaral’ın çıkarken gösterdiği tepkiyi bilmiyorum. Bizim için oyuncunun takım içi otoriteyi bozmadığı sürece tolere edebileceğimiz tepkileri tolere ederiz. En nihayetinde oyuncular da insan. Baskı altındayken tepki verebilirler. Ama görmediğim için neye tepki verdiğin değerlendireceğiz” sözlerini kaydetti.
MUSTAFA KEMAL KILIÇ: ”DİRENÇ GÖSTERDİK AMA KAZANAMADIK”
Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç ise, “İlk oyunuma çıktım. Bizim adımıza çok zor olacağı belli olan maçtı. İlk 15 dakikayı çıkardığımız zaman Kocaelispor gibi güçlü takım için de zor geçmeye aday maç oldu. Biz de ısındık, öne çıkmaya, pas yapmaya başladık. İlk yarının sonuna kadar böyle geçti. Soyunma odasına daha güvenli girdik. 2.yarının ilk 15 dakikasında da çok yoğun baskı hissettik. Birincisini atlattık, ikincisini atlatamadık. Kaybettik. Kaybederken de oyunu beraberliğe getirecek pozisyonlara da çok giremedik. Hücumda eksik kaldık. Zaten eksik oyuncularımız da vardı. Tüm çabalarımıza rağmen kaybettik. Ama oyuncularımız iyi direnç gösterdi. Eyüp’ten sonraki takımlar içinde şampiyonluğun en güçlü adayıyla oynadık. Oyun içinde avunacağımız değil ama ileriye umutla bakabileceğimiz enstantaneler vardı. Rakibimizi tebrik ediyorum. Kocaelispor’u her zamanki kadar güçlü bulmadım. Ön bölgeye çok iyi gidebilen, gol yapma oranı yüksek, gollerin oyunculara dağılımı homojen bir takım. Eyüp’ten sonra da en çok gol atan takım. Ama iyi direndik. İlk yarıyı 0-0 bitirebilmek, güçlü seyirci karşısında bize motivasyon sağladı” şeklinde görüş belirtti.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(22 )
Suadiyeli - amaralı oyundan aldın orta saha çöktü gol atmak için iyi bi gölcünüz olması lazım danke ile bu iş olmaz okakuyu degerlendirmen gerekir kötü futbol halen devam ediyo buna çözüm bulamadın iyi futbol oynamıyoruz vesselam
9. Köy - Hoca oyundan amaralı almanızı anlayamadım. Sonradan oyuna almaların ve erken oyundan almaların bu oyuncunun motivasyonunu bozuyor. Senin amaralla bir sorunun olduğunu düşünüyorum
Erol Karadoğan - Sayın Ertuğrul Sağlam spor zeki çevik ve ahlaklı insanların yapabileceği bir iştir yöneticilik ve teknik direktörlük de öyledir takımın başına gelirken takımın artisini eksisini biliyordunuz ara transferde bombaları patlatmaya hazirdiniz bahaneye gerek yok takımın hocası sensin gereğini yap alkış tutalım
Alp - Candeas bence büyük sorun çok iyi niyetli bir oyuncu ama artık onun yedek kalıp amaralın oynaması gerekiyor.
Servetiye Cephesi - Bu Amaral neden oynamıyor diyorduk. Meğer Ertuğrul yüzündenmiş. Bu takımda formayı haketmeyip her maç 11 çıkan 2 oyuncu var. Birincisi Tanque; diğeri Beridze. Zayıf takımlara karşı zorlanmamızın sebeplerinden biri budur. Her maç 9 kişi oynuyoruz. Ertuğrul'un garip oyuncu değişiklikleri, oyuncuları farklı pozisyonlarda oynatması ve sistemsiz oyunu da kötü oyuna tuz biber oluyor. Hocanın sistemi ve oyuncu tercihleri değişmeden takımdan iyi oyun beklemeyin!
Kocaelisporlu - Topta organizeyiz ama sonuçlara giderken savruk bilinçli gole gidemiyoruz son maçlarda..bilinçli net gollere koşan birtakım olmaliyiz .son vuruşlar kötü ona çalışsın takım hırsı mücadelesi çok güzel level atlamak için son vuruslarida iyi yapmalıyız seydayevi beğendim kondisyonu iyi değil futbolu biliyor zink diye vurması lazım.pozisyonlari harcamamasi lazım.amaralda iyi vuruşu kötü.
İlhan - Ertuğrul Hocam ....
Size olan sevgimiz eyvallah, sizi seviyoruz.
Siz de insan'sınız, hata yapabilirsiniz, eyvallah.
Bazı oyuncular üzerinde ısrarınız bizi çok üzüyor paylaşmak isterim ( tanque ) gibi ...
Kazanılması gereken ve istifade edilmesi gereken, oyunculara haksızlık yapıldığını üzülerek şahit oluyoruz.
Bu durumun, oyuna ve sonuç'a yansıdığını da, hep beraber izliyoruz.
Sizlerin taktirine ....
Cumhur - Golu bulamıyoruz
Gerçek Gerçek Gerçek - AMARAL KONUSUNU BÜYÜTMEMEK LAĞZIM. ADAM BİRŞEY YAPMADI ZATEN.
Harsingen - Samsun taraftarı Ertuğrul imzayi attığı gün bizi uyarmisti gitti milyonlar diye ya
Körfezin Sevdalıları - Ertuğrul hocam sana saygımız sonsuz ama bu takım futbol oynamıyor ne zaman futbol oynadığını göreceğiz
Scout - Hocam tahminen bu sorunumuz ne zaman çözülür? Kapanan rakibi açamıyoruz, kapanmayan rakibi açamıyoruz. Gol sorunumuz var ve takımın başında geçirdiğiniz 21 hafta var. İdmanda ne çalışıyor acaba takım? Her rakibe karşı 4231 çıkarak nereye kadar gidebiliriz ? Sorun sadece 8 numara gibi gözükmüyor bilginize.
Basiskele41 - Sorun bir 8 numara olsa işimiz çok kolay olacak
Sorun sistem sorunu ne oynuyoruz belli değil
Çhty Karahan - Öncelikle 3 puan almak herzamanki gibi çok güzel. Rakip karşısında üstün ve kontrollü bir oyun sergiledik ilk yarı ve ikinci yarı GOL pozisyonlarına fazlasiyla girdik biraz daha dikkatli olsak maçın sonucu 4.5 olabilirdi hocamizin dediği gibi girdigimiz pozisyonları iyi değerlendirip GOL ve Goller atmamız gerekiyor rakibe şans vermememiz gerekiyir alabildiğin kadar atacaksın. Tebrikler takım Tebrikler Hocam.
İzmitli4141414141 - Aynen katılıyorum maçı statta izledim buradaki yorumlarda yazılan gibi çok kötü bir oyun sergilemedik biraz becerikli olsak daha farklı şeyler olurdu bence fakat beridze ve tanqe bugün kötü oynadılar normal oyunları değildi bence saydeyev i beğendim daha etkili olabilir vukovic amaral candeas bunlarda fena değil diler ama kaleye daha fazla sut atmaları lazım bugün çok düşündüler ceksemmi pas mi versem inşallah bu sene süper lige çıkarız
Ford Thames - Takımı antrenmanlarda topsuz çalıştırdığım için . Maçlarda da top rakipte oluyor . Sana özel bir antrenman taktiği herhalde
Sadece Körfez - Hocam Tanque’nin golcü olmadığını haftalar önce anladık, her maç sayısız pozisyon harcıyor.
İki maçtır kanatlardan gol arıyoruz ama sonuç sıfır. Tanquenin önünde Kako’yu oynatıp göbekten atak denesek herşey çok farklı olur.
Amaral ve Candeias ilk devre kaç top getirdi ama Tanque ve Beridze harcadılar. Amaralın tepkisi de bu sebeptendi bence, adam ilk yarı bir sürü pozisyon hazırladı.
Tanque golcü değil, golü Ramil veya Kako’dan bekleyecek şekilde kuralım sistemi.
Basiskele41 - Hocam lütfen bizi hafife alma bizde tribündeydik görünen köy kılavuz istemez şu Atilla ısrarın takımı bitirdi her gün daha kötüye gidiyoruz Azeri transferi neden yapıldı anlamadım sol bek transferi oynatmayacaksan neden yapıldı biraz empati yapsan eleştirileri görsen
Basiskele41 - İnşallah
Atilla saatli bomba
Kosekoylu Fanatik Sone - Atilla mı,ya adam havada ucsa gene eleştiriceksiniz.Adam sahanın en iyisiydi, bilerek mi yapıyorsunuz,yoksa gerçekten Atillanin kötü olduğunu mu düşünüyorsunuz.eger öyleyse, çok yanılıyorsunuz.Ayrica, Azeri gayet iyi oyuncu.bir iki hafta sonra kimse tutamaz onu, bak görürsünüz Allah'ın izniyle.
Körfezli Savaşçı - Sen devam et 4231 e tek forvetle sonra az gol atıyoruz çift santrafora dönmüyorsun fırat gülden hiç farkın yok oynattığın futbol utanılacak gibi amaralı çıkar yusufu al tanguenin yanına kouakeye vereceğine birbirinle değişiyorsun takıma vereceğin hiç bir şey yok fofanaya tanıdığın şansı bedirhana tanımadın ya
Korfezli Savasci - Bende hocaya ve ona inananlara guluyorum Ramiz bey
Ramiz - Sadece gülüyorum yorumlara herkes hoca Ağzı olan konuşuyor beni güldürdün Allah da seni Güldür sün
Kemal - amaralı görmemiş mişş,,,bende senin söylediklerinden bişi anlamadım,,,
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.