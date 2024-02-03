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Deprem soruşturmalarında 2 bin 825 şüpheliye işlem yapıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı. Deprem bölgesinde yıkılan binalara ilişkin yürütülen ceza soruşturmalarında 2 bin 825 kişi hakkında işlem yapıldığı bilgisini veren Bakan Tunç, bu şüphelilerden 264’sinin tutuklandığını bildirdi.

Deprem soruşturmalarında 2 bin 825 şüpheliye işlem yapıldı mask
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, bunlardan 267’si hakkında tutuklama, 984’ü için ise adli kontrol kararının devam ettiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatırken, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, millete başsağlığı ile sabır diledi.

Deprem anından itibaren delillerin tespiti için başka illerden bölgede 1000'e yakın hakim ve savcı, 984 bilirkişi, 538 adli tıp uzmanı ve 8 bin 951 adliye personeli görevlendirdiklerini bildiren Tunç, yıkılan her bir bina bakımından bilirkişi incelemesine esas teşkil edecek tüm delilleri muhafaza ettiklerini söyledi.

Depremden etkilenen illerde, idare mahkemelerinde depremle ilgili 54 bin 436 dava açıldığı bilgisini paylaşan Tunç, şunları kaydetti:

“Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen ceza soruşturmalarında, 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, bu kişilerle ilgili olarak 267'si hakkında tutuklama kararı, 984'ü hakkında adli kontrol kararı devam etmektedir. Yürütülen ceza soruşturmaları neticesinde bugüne kadar 369 iddianame ile ceza davası açılmış olup bunlardan 275’i kabul edilmiş, 94 iddianame hakkında değerlendirme süreci devam etmektedir.”

Kaynak: AA

# ceza, HER, deprem, sosyal

03 Şub 2024 - 20:03 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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