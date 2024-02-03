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03 Şub 2024 - 19:05- Siyaset G:

Büyükakın: Kocaelispor süper lige, Tutuş Belsa’ya çıkacak

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AK Parti İzmit belediye başkan adayı Muharrem Tutuş ile teşkilatların buluşmasında büyük coşku. Parti binası önünde yapılan buluşmaya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un maç sonucunun 1-0 olduğunu öğrenmesinin ardından, “Bu yıl Kocaelispor’u süper lige, Tutuş’u ise Belsa’ya çıkartacağız” dedi.

Süriye Çatak Tek
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Büyükakın: Kocaelispor süper lige, Tutuş Belsa’ya çıkacak mask
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 BÜYÜK COŞKU VARDI

AK Parti’de en çok merak edilen İzmit Belediye Başkan adayının dün akşam açıklanmasıyla birlikte AK Parti İzmit teşkilatlarına büyük heyecan geldi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısının ardından AK Parti ile ve İzmit ilçe başkanlığı bunasının önünde aday buluşması yapıldı. Parti binanın önünde toplanan İzmitliler, alkış ve sloganlarla belediye başkan adayları Tutuş’u adeta bağırlarına bastı.

 

ZAFER BAYRAĞINI BELSA’YA ASACAĞIZ

İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş için partide yapılan karşılama törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti, MHP ve BBP ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Aday buluşma toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, AK kadrolar ve Cumhur İttifakının İzmit’i yeniden hizmet belediyeciliği ile buluşturacaklarını söyledi. Gece gündüz demeden çalışacaklarını ve 31 Mart akşamı zafer bayrağını Belsa’da dalgalandıracaklarını belirten Dokuzlar, “Bu süreçte çalınmadık kapı, sıkılmadık kapı bırakmayacağız” dedi.

 

ZAFER KUTLAMASI YOK

MHP ve BBP İzmit ilçe başkanın selamlama konuşmalarının ardından İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, teşkilat üyelerine seslendi. İlçe başkanı seçildiğinde üç söz verdiğini söyleyen Tutuş, “İlk sözümüz milletvekilliği seçimlerinde en büyük desteği vermek, ikincisi ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en büyük desteği vermekti. İki sözümüzü tuttuk. Şimdi üçüncü sözümüz olan İzmit’i almaktı. Burada bir zafer kutlaması yapmak için gelmedik. Biz, aday adayı olmuş arkadaşlarımız aynı takımın birer oyuncusuyuz. Bize bu dönem bu görev uygun görüldü ve verildi.

 

KUTLAMA BELSA’DA

31 Mart akşamı İzmit’in önünde kutlama yapacağız. Bizim teşkilatlarımızın farkı insanların kapılarını seçim zamanı değil her zaman çalan bir teşkilatız. Seçimlik değil geçimlik bir teşkilatız. Ömür boyu hemşerilerimizle geçinmek istiyoruz. Kendi çocuklarımız, annemiz babamız, kardeşlerimiz için ne istiyorsak kentte yaşayan herkes için bunu istemeliyiz. Milletimizle uyum içinde, büyükşehir ve devletimizle uyum içinde çalışacağız” dedi.

 

İZMİT’İN MEŞALESİNİ SÖNDÜRDÜLER

“Şehrin gülen yüzü olarak” sahneye davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gençlerin sloganları içinde konuşmasını yaptı. Teşkilatları ile yol yürüdükleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Büyükakın, “5 yıl önce İzmit bir yol kazasına uğradı. İzmit’i gülümsetmeye geldiklerini söyleyenler kendi ilçe örgütlerini dahi gülümsetmediler. Şimdi onların etekleri tutuştu. Her fırsatta bahane aradılar. Kavga çıksın o kavgadan nemalanalım dediler. Her gün başka bir şey söylediler. Burada anlatmayı kendime yakıştıramadığım şeyler yaptılar. İzmit’in meşalesini söndürdüler. 31 Mart’a İzmit’in hizmet meşalesini tutuşturacağız.

 

BİZ ONLARA UYMADIK

Seçim sandıkta kazanılır. İzmit’i kazanmak için 7 gün 24 saat çalışmaya hazırız. Bunlar verdikleri sözleri yerine getirmediler. Cedit Mahallesi şurada konutlar yükseliyor. Sonra yapamadılar Büyükşehir devralsın dediler. Sonra bu eski başkanın projesi bize ne dediler. Daha neler vaat ettiler. Gökteki yıldızları bile vaat edecek durumdalar. Bizi çalıştırmıyorlar diyorlar. Ama biz tüm kolaylıkları sağlamamıza rağmen kavga çıkarmaya çalıştılar. Ama biz onlara uymadık. Biz şehrimize hizmet etmek için geldik dedik ve hizmet ettik. Başka hesaplar yapmadık. Pandemi çıktı. Çıktık dedik gerekirse büyükşehirin tüm imkanlarını halkımız için seferber ederiz dedik ve yaptık.

 

YENİDEN 13-0

Kocaelispor adım adım süper lige gidiyor. O zaman Kocaelispor süper lige Muharrem Tutuş’u Belsa’ya göndereceğiz. Yeniden 13-0 yapacağız. Bizim seçimi kaybetmemiz için hiçbir sebep yok. Eğer bu seçimi kaybedersek bilin ki bu bizim eksiğimizdir. Bunun için gece gündüz demeden çalışmamız gerekiyor. Muharrem Tutuş ile tamam olacak. Hepbirlikte du

rmadan çalışacağız ve 31 Mart’a yeniden 13-0 yapacağız. Bunun için hazırız kararlıyız” dedi.

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03 Şub 2024 - 19:05 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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