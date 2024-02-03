Tartıştığı kişiyi yaralamıştı, tutuklandı

İzmit'te dün meydana gelen olayda U.M.T. tartıştığı Ö.F.Ö.'yü silahla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ö.F.Ö. tedavi altına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, U.M.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. U.M.T. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. U.M.T. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Obhm4141 - İbretlik ceza verin
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.