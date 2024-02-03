Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 710 gram metamfetamin, 220 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 4 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 850 liraya el konuldu. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.