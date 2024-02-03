Berizde: En iyimizi vermedik

Trendyol 1.Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 21’inci hafta maçında Adanaspor ile Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu’nda karşılaştı. Maçta 1-0’lık skorla ayrılan Kocaelispor hanesine 3 puan yazdırırken maç sonu futbolcular açıklamalarda bulundu. Giorgi Beridze maç sonunda yaptığı açıklamalarda “Zor bir maç oldu. Bugün kazandık. En iyimizi bugün vermedik fakat önümüzdeki maçta daha iyi performans sergileyeceğiz” dedi.