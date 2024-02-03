Şevki Demirci Çayırova’ya aday

AK Parti’den seçilerek 2014-2019 yılları arasında Çayırova Belediye Başkanlığı yapan, daha sonrasında ise tekrar aday gösterilmeyen, ilerleyen süreçte ise partiden ihraç edilen Demirci geri dönüyor. Şevki Demirci, İYİ Parti’den Çayırova adayı olduğunu şu sözlerle duyurdu:
“ÖZLEM BİTİYOR..
Haydi Bismillah..
Çayırova’mızda ;
halkımızın hizmetine sunduğumuz ve sunacağımız hizmet kervanını tekrar yola çıkarmak üzere
Çayırova Belediye Başkan Adaylığımızı açıklayacağımız
Basın toplantımıza tüm Çayırovalı Hemşehrilerimizi”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Beki̇r Emekli - balık suda yüzer,Sudan çıkan balık ne olur?OHebetli dönemlerinde etrafındakilere güvenip yola çıkacğını sanırsan nefessiz kalırsın.Zaten baz belediye başkanları o iktidarda olduklarında kendilerini kıral sanıyorlar da.Tarihin geçmiş,silinmiş,tarih olmuş sayfaları örneklerle dolu,Bari itibarını kaybetmeseydin?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.