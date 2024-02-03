Emir Ortakaya kaleyi gole kapattıkları için mutlu

Trendyol 1.Lig’de, Trendyol Süper Lig’e çıkma mücadelesine devam eden Kocaelispor, son olarak Adanaspor ile karşılaştı. Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu’ndaki karşılaşmada 3 puanı alan taraf 1-0’lık skorla Kocaelispor oldu. Galibiyetle geçen maç sonrası Kocaelispor’da Emir Ortakaya konuştu. Emir Ortakaya “İyi başladığımı bir maçtı, önde baskı yaptık. Maçı kazanan biz olduk ve mutluyuz. Takım savunması olarak güzel bir uyum sağladık. Muyluyuz kalemizi gole kapattığımız için” dedi.