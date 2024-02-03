Sarmaşık Sahne ve Gırnata 4. yıl dönümünü kutluyor

SARMAŞIK SAHNE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
Akkurt grubun birçok başarılı projelerinden biri olan Sarmaşık Sahne eğlence sektöründe adından söz ettiren restoran olarak faaliyetini sürdürüyor. Mekan hem kış hem de yaz aylarında haftanın her günü hizmet veriyor. Sarmaşık Sahne ayrıca ilgi çekici ortamı, özel organizasyon ve davetlere de ev sahipliği yapıyor.
HER KESİME HİTAP EDİLİYOR
Mekanda DJ’ler sahne alırken perküsyon showlarla davetliler eğlencenin tadını çıkarıyor. Usta şeflerin hazırlamış olduğu birbirinden lezzetli yemekler ve geniş ürün yelpazesi ile damaklara lezzet şöleni sunuluyor. Mekanda alkollü ve alkolsüz içeceklerle her kesime hitap ediyor.
HAFTANIN HER GÜNÜ 01.00’E KADAR HİZMET
200 kişiye kadar ulaşabilen kapasitesiyle çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapılıyor. İlhan Akkurt öncülüğünde 4 yıl önce kapılarına açan Sarmaşık Sahne ve Gırnata işletmeleri her günü 16:00 ila 01.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Mekanların işletme müdürlüğünü Çağdaş Oğuz Çelik gerçekleştiriyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.