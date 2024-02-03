Sarmaşık Sahne ve Gırnata 4. yıl dönümünü kutluyor

SARMAŞIK SAHNE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Akkurt grubun birçok başarılı projelerinden biri olan Sarmaşık Sahne eğlence sektöründe adından söz ettiren restoran olarak faaliyetini sürdürüyor. Mekan hem kış hem de yaz aylarında haftanın her günü hizmet veriyor. Sarmaşık Sahne ayrıca ilgi çekici ortamı, özel organizasyon ve davetlere de ev sahipliği yapıyor.

HER KESİME HİTAP EDİLİYOR

Mekanda DJ’ler sahne alırken perküsyon showlarla davetliler eğlencenin tadını çıkarıyor. Usta şeflerin hazırlamış olduğu birbirinden lezzetli yemekler ve geniş ürün yelpazesi ile damaklara lezzet şöleni sunuluyor. Mekanda alkollü ve alkolsüz içeceklerle her kesime hitap ediyor.

HAFTANIN HER GÜNÜ 01.00’E KADAR HİZMET

200 kişiye kadar ulaşabilen kapasitesiyle çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapılıyor. İlhan Akkurt öncülüğünde 4 yıl önce kapılarına açan Sarmaşık Sahne ve Gırnata işletmeleri her günü 16:00 ila 01.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Mekanların işletme müdürlüğünü Çağdaş Oğuz Çelik gerçekleştiriyor.