Mehmet Yılmaz: Biz bu değiliz daha da iyi olacağız

Kocaelispor, Trendyol 1.Lig’in 21’inci haftasında Adanaspor’u 1-0 yenerek 3 puanı alan taraf oldu. Galibiyetle geçilen maç sonrası konuşan Kocaelispor futbolcusu Mehmet Yılmaz, erken gol bulmanın önemine değindi ve “Maça iyi başladık. Golü bulamadık, erkenden golü bulmak önemli çünkü rakipler o zaman açılıyor. Daha iyi oynayabilirdik, biz bu değiliz açıkçası. Daha farklı olabilirdi, daha iyi olacağı ve daha da mücadeleci bir takım olacağız” dedi.