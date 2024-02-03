Mehmet Yılmaz: Biz bu değiliz daha da iyi olacağız

Kocaelispor, Trendyol 1.Lig’in 21’inci haftasında Adanaspor’u 1-0 yenerek 3 puanı alan taraf oldu. Galibiyetle geçilen maç sonrası konuşan Kocaelispor futbolcusu Mehmet Yılmaz, erken gol bulmanın önemine değindi ve “Maça iyi başladık. Golü bulamadık, erkenden golü bulmak önemli çünkü rakipler o zaman açılıyor. Daha iyi oynayabilirdik, biz bu değiliz açıkçası. Daha farklı olabilirdi, daha iyi olacağı ve daha da mücadeleci bir takım olacağız” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kartepe41 - Ya stadda bir gazeteci gibi biri vardı sakaryaspor atkısıyla gelmiş adamı çözemedim neyin nesi Kocaeli'denmi engin Koyun bu adam stadın içine Sakarya atkısıyla nasıl giriyor açıkla
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.