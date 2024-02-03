Adanaspor Teknik Direktörü Kılıç: Şampiyonluğun en güçlü adayıyla oynadık

Trendyol 1.Lig’in 21’inci haftasında Kocaelispor ile karşılan,1-0 mağlup olan Adanaspor’da Teknik Direktör Kemal Kılıç, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıç’ın açıklamasında “Kaybettik, kaybederken de oyunu beraberliğe getirecek pozisyonlara giremedik. Eksik oyuncularımız vardı ama iyi bir direnç sağladı oyuncularım. Şampiyonluğun en güçlü adayıyla oynadık” ifadelerine yer verdi.