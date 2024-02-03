Kocaeli Kadın FK Şırnakspor’a fark attı

16 YAŞINDAKİ FEYZA GOL ATTI
Kendi altyapısından yetişen oyuncularla ligde mücadele eden Kocaeli Kadın FK, Şırnak karşısında Kübra Deniz’in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım skoru 1-1 yaptıktan sonra temsilcimiz, Erva Karaovalı’nın golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda Kübra Deniz ve Feyza İrtürk ile iki gol daha bulan Kocaeli Kadın FK, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Yeşil-Siyahlı ekibin gollerinden birini 2008 doğumlu henüz 16 yaşında olan Feyza İrtürk attı. Feyza, altyapıdan A takıma çıkan son oyuncuydu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.