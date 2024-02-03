Kocaeli Kadın FK Şırnakspor’a fark attı

16 YAŞINDAKİ FEYZA GOL ATTI

Kendi altyapısından yetişen oyuncularla ligde mücadele eden Kocaeli Kadın FK, Şırnak karşısında Kübra Deniz’in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım skoru 1-1 yaptıktan sonra temsilcimiz, Erva Karaovalı’nın golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda Kübra Deniz ve Feyza İrtürk ile iki gol daha bulan Kocaeli Kadın FK, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Yeşil-Siyahlı ekibin gollerinden birini 2008 doğumlu henüz 16 yaşında olan Feyza İrtürk attı. Feyza, altyapıdan A takıma çıkan son oyuncuydu.