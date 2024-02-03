Güneşspor pes etmiyor

SIRRIPAŞA FK’YI YENDİ
Üç hafta önce Bağdatspor ile oynadığı maçta hakeme yapılan saldırı sonucu hem 3-0 hükmen, hem de 3 puanı silinen Güneşspor, çok büyük şok yaşamıştı. Bir anda düşme hattına inen Yeşil-Siyahlı ekip, haftaya 19 puanla girdi. Cumartesi günü de düşme hattının hemen üzerinde en yakın rakibi 24 puanlı Sırrıpaa FK ile karşılaştı. Rakibini 1-0 yenen Güneşspor, puanını 22’ye çıkardı, ligde kalmak adına yeniden umutlandı.
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.