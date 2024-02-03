Ertuğrul Sağlam: Amaral’ın neye tepki verdiğini değerlendireceğiz

1-0’lık skorla geçilen Adanaspor maçı sonrası Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sahadaki oyun ve alınan skor ile ilgili konuşan Sağlam, basın mensuplarından Amaral’ın oyundan çıkarken tepki gösterdiğine dair gelen soruya cevap verdi. Amaral’ın tepkisini, Ertuğrul Sağlam’ın yüzü sahaya dönükken göstermesi sebebiyle tepkiyi görmediğinin belirten Sağlam “Oyundan çıkmak oyuncunun çok istediği bir durum değildir, 89:50’de bile oyuncuya çıkarsan tepki gösterebilir. Pozisyonu görmediğim için şu anda ne söylesem boş. O tepki kimedir, neyedir bakalım. Görmediğim için neye tepkiyi bir değerlendireceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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İzmitlile - Yahu şu Amaral okadar korkak ve temeassiz oynuyor ki dokundugunuz anda kendini yerlere atıyor zaten ikili mücadele de top kapamiyor hava hakimiyeti yok uzaktan şut frikik yok tamamen şişirilmiş bir 10 numara isveçten gelen saatçiler ve Amaral acilen yol verilmeliydi 8 numra ön libero ve 10 numra alinmaliydi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.