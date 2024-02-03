Ertuğrul Sağlam: Amaral’ın neye tepki verdiğini değerlendireceğiz

1-0’lık skorla geçilen Adanaspor maçı sonrası Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sahadaki oyun ve alınan skor ile ilgili konuşan Sağlam, basın mensuplarından Amaral’ın oyundan çıkarken tepki gösterdiğine dair gelen soruya cevap verdi. Amaral’ın tepkisini, Ertuğrul Sağlam’ın yüzü sahaya dönükken göstermesi sebebiyle tepkiyi görmediğinin belirten Sağlam “Oyundan çıkmak oyuncunun çok istediği bir durum değildir, 89:50’de bile oyuncuya çıkarsan tepki gösterebilir. Pozisyonu görmediğim için şu anda ne söylesem boş. O tepki kimedir, neyedir bakalım. Görmediğim için neye tepkiyi bir değerlendireceğiz” dedi.