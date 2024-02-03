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Binlerce ailenin ihtiyaçlarını karşıladı

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 2020 yılından bugüne kadar şehit aileleri, gaziler, yaşlılar ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşların dertlerini dinleyerek 2 bin 444 ailenin ihtiyaçlarını karşıladı.

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Toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik olarak başlatılan “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla Kocaeli Valisi Seddar Yavuz çalışmamalara devam ediyor. Vali Seddar Yavuz ile eşi Selda Yavuz, kurucusu oldukları ve Kocaeli Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında bugün Kandıra ilçesinde şehit yakını, yaşlı-engelli, yetim-öksüz, ihtiyaç sahibi kişiler olmak üzere 13 aileyi evlerinde ziyaret etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları ile geçimini sağlayan ailelerin yaşadıkları sıkıntı ve sorunları dinleyen Yavuz, talepleri yerinde inceleyerek dertleriyle hemhal oldu. Şehit Pyd. Çvş. Ahsen Budak’ın baba ocağına misafir olan, bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını soran Yavuz çifti, "Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri ile Kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunmak, devletimizin hizmetini ulaştırmak bizim en önemli vazifemizdir" diyerek, hayır dualarını aldı.

2 bin 444 haneye hemhal oldular

2020 yılında Kocaeli’de göreve başladığı günden itibaren kapı kapı şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşları ziyaret eden Vali Yavuz, bugüne kadar 261 şehit ailesi, 442 gazi ailesi, 126 öksüz/yetim ailesi, 397 engelli aile, 275 yaşlı aile, 937 ekonomik yoksunluk çeken aile ve farklı sebeplerden ihtiyacı olan 6 aileyle beraber toplam 2 bin 444 haneye hemhal oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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03 Şub 2024 - 23:05 İHA Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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