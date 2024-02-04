3 Şubat Cumartesi Eleme Adayı Kim Oldu? Survivor Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

Survivor All Star 2024 programının 3 Şubat'ta yeni bölümü ekranlara geldi merakla beklenen dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor All Star'da yarışmacılar arasındaki rekabet büyük bir çekişmeye sahne oldu. SMS oylamasının kaldırılmasıyla artık yarışmacılar sadece başarılarıyla finale ilerleyebilecekler. Peki, 3 Şubat Cumartesi akşamı Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve kim eleme adayı oldu? Kazanan takım 11-3 skorla Kırmızı takım oldu. İlk eleme adayı Mavi takımdan olacak. Yapılan oylama sonucunda takım arkadaşlarında 7 oy Hakan 7 oy Yaman aldı. Takım kaptanı Seda ilk eleme adayı seçerek mavi takımdan Yaman potaya soktu.