2024 sınav ücretleri, 2024 ÖSYM Ücretleri belli oldu: KPSS, YÖKDİL, DGS, ALES, EKPSS, DUS Sınav Ücretleri

2024 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan sınavların ücretleri güncellenmiştir. 2024 ÖSYM sınav ücreti konusundaki araştırmalar da sürmektedir. İşte 2024 yılı ÖSYM sınav ücreti detayları:
TR-YÖS (Türkçe Yabancı Öğrenci Sınavı) sınavı için ücret 800 TL
YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) ücreti 490 TL
EUS (Eczacılık Uzmanlık Sınavı) sınavının ücreti 450 TL
YDUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı) ücreti 790 TL
DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) sınavının ücreti 450 TL
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavı için ücret 270 TL
YDS (Yabancı Dil Sınavı) ücreti 260 TL
TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) sınavının ücreti 950 TL
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ücreti 390 TL
EKPSS (Engelliler Kamu Personel Seçme Sınavı) sınavı için ücret 170 TL
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavının ücreti 115 TL
2024 yılında bu sınavlara başvuracak adayların bu ücretleri göz önünde bulundurması önemlidir. Sınav ücretleri zaman zaman değişiklik gösterebileceğinden, güncel bilgilere ÖSYM resmi web sitesinden ulaşmak da faydalı olacaktır.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.