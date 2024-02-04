Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Eğitim

2024 sınav ücretleri, 2024 ÖSYM Ücretleri belli oldu: KPSS, YÖKDİL, DGS, ALES, EKPSS, DUS Sınav Ücretleri

ABONE OL Google News Sayfamız

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılı için sınav ücretlerini güncelledi. Adayların merakla beklediği 2024 ÖSYM sınav ücretleri ve KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ücreti belirlendi. İşte güncel sınav ücretleri ve detayları.

2024 sınav ücretleri, 2024 ÖSYM Ücretleri belli oldu: KPSS, YÖKDİL, DGS, ALES, EKPSS, DUS Sınav Ücretleri mask
ABONE OL Google News Sayfamız

2024 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan sınavların ücretleri güncellenmiştir. 2024 ÖSYM sınav ücreti konusundaki araştırmalar da sürmektedir. İşte 2024 yılı ÖSYM sınav ücreti detayları:

TR-YÖS (Türkçe Yabancı Öğrenci Sınavı) sınavı için ücret 800 TL

YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) ücreti 490 TL

EUS (Eczacılık Uzmanlık Sınavı) sınavının ücreti 450 TL

YDUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı) ücreti 790 TL

DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) sınavının ücreti 450 TL

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavı için ücret 270 TL

YDS (Yabancı Dil Sınavı) ücreti 260 TL

TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) sınavının ücreti 950 TL

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ücreti 390 TL

EKPSS (Engelliler Kamu Personel Seçme Sınavı) sınavı için ücret 170 TL

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavının ücreti 115 TL

2024 yılında bu sınavlara başvuracak adayların bu ücretleri göz önünde bulundurması önemlidir. Sınav ücretleri zaman zaman değişiklik gösterebileceğinden, güncel bilgilere ÖSYM resmi web sitesinden ulaşmak da faydalı olacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi

# 2024 sınav ücretleri, 2024 ÖSYM Ücretleri

04 Şub 2024 - 00:42 Kocaeli- Eğitim --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.371.541 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TECRÜBELİ KASİYER ARANIYOR

Mehmet Ali Paşa  –  Bekirdere  bölgesinde, Markette  çalışacak  tecrübeli KASİYER aranıyor. Tel: 0532 470 39 52

PERSONEL ARIYOR

Lastik geri dönüşüm üzerine faaliyetlerine devam eden Lagedo Geri Dönüşüm Çözümleri A.Ş. olarak Kartepe lokasyonunda bulunan fabrikamızda görevlendirm...

ARDEN PALET BEKÇİ ARIYOR

Palet imalatı yapan fabrikamız için BEKÇİ aranmaktadır. Adres: ARDEN PALET NAKLİYE LTD.ŞTİ Sanayi Mah. Yankı Sok. No 12 İzmit Kocaeli (Kalibre Boru...

BAY ELEMAN ARANIYOR

İzmit Otogarındaki Umumi WC'de gece çalışacak BAY ELEMAN aranıyor. Emanetin yaynında. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

ŞOFÖR ARANIYOR

Firmamıza TIBBİ ATIK TOPLAMA - TAŞIMA görevinde çalışacak KAMYON VEYA KAMYONET KULLANABİLEN ŞOFÖR alımı yapılacaktır. Tel: 0262 325 65 65

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

2024 sınav ücretleri, 2024 ÖSYM Ücretleri belli oldu: KPSS, YÖKDİL, DGS, ALES, EKPSS, DUS Sınav Ücretleri mask
2024 sınav ücretleri, 2024 ÖSYM Ücretleri belli oldu: KPSS, YÖKDİL, DGS, ALES, EKPSS, DUS Sınav Ücretleri
TUS başvurularında son gün mask
TUS başvurularında son gün
Kocaeli eğitim öğretimin 2. dönemine hazır mask
Kocaeli eğitim öğretimin 2. dönemine hazır
Deprem riski taşıyan okulun yıkımına başlandı mask
Deprem riski taşıyan okulun yıkımına başlandı
Eğitimde 4 yıllık stratejik plan: Öğrencilerin devamsızlık oranı düşürülecek mask
Eğitimde 4 yıllık stratejik plan: Öğrencilerin devamsızlık oranı düşürülecek
YKS başvuruları başladı: Başvurular 26 Şubat'a kadar sürecek mask
YKS başvuruları başladı: Başvurular 26 Şubat'a kadar sürecek

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL