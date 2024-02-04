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Kocaeli’deki şirkette aralarında, Türkiye’de en çok çalışanı olan 10 şirket açıklandı

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CompaniesMarketCup verilerine göre en fazla çalışanı bulunduran şirketler listelendi. Koç Holding, 123 bin 970 çalışanı ile zirvede yer aldı. İşte, 2024 Ocak ayından itibarıyla Türkiye’de en çok çalışanı olan 10 şirket…

Kocaeli’deki şirkette aralarında, Türkiye’de en çok çalışanı olan 10 şirket açıklandı mask
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1. KOÇ HOLDİNG | 123 BİN 970 ÇALIŞAN

2. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR | 84 BİN 319 ÇALIŞAN

3. SABANCI HOLDİNG | 62 BİN 853

4. TÜRK HAVA YOLLARI | 52 BİN 414 ÇALIŞAN

5. MIGROS TICARET A.Ş. | 51 BİN 275 ÇALIŞAN

6. ARÇELİK | 41 BİN 342 ÇALIŞAN

7. TÜRK TELEKOM | 37 BİN ÇALIŞAN

8. HALKBANK | 27 BİN ÇALIŞAN

9. ŞİŞECAM | 24 BİN 215 ÇALIŞAN

10. FORD OTOSAN | 23 BİN 717 ÇALIŞAN

Kaynak: Haber Merkezi

04 Şub 2024 - 01:10 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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