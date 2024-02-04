04 Şub 2024 - 01:10 - Gündem

Kocaeli’deki şirkette aralarında, Türkiye’de en çok çalışanı olan 10 şirket açıklandı

CompaniesMarketCup verilerine göre en fazla çalışanı bulunduran şirketler listelendi. Koç Holding, 123 bin 970 çalışanı ile zirvede yer aldı. İşte, 2024 Ocak ayından itibarıyla Türkiye’de en çok çalışanı olan 10 şirket…