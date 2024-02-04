Kocaeli’deki şirkette aralarında, Türkiye’de en çok çalışanı olan 10 şirket açıklandı

1. KOÇ HOLDİNG | 123 BİN 970 ÇALIŞAN
2. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR | 84 BİN 319 ÇALIŞAN
3. SABANCI HOLDİNG | 62 BİN 853
4. TÜRK HAVA YOLLARI | 52 BİN 414 ÇALIŞAN
5. MIGROS TICARET A.Ş. | 51 BİN 275 ÇALIŞAN
6. ARÇELİK | 41 BİN 342 ÇALIŞAN
7. TÜRK TELEKOM | 37 BİN ÇALIŞAN
8. HALKBANK | 27 BİN ÇALIŞAN
9. ŞİŞECAM | 24 BİN 215 ÇALIŞAN
10. FORD OTOSAN | 23 BİN 717 ÇALIŞAN
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.