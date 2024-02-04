Muayenesiz trafiğe çakanlar yandı: Trafikte araç muayenesi için yeni dönem

Bu güncelleme ile birlikte, Muayenesiz araçla trafiğe çıkma cezası gibi önemli konuların da gündeme gelmesi kaçınılmaz oldu. Muayenesiz araçla trafiğe çıkma cezası, 2024 yılında yeniden belirlenen trafik ceza ücretlerine göre ayarlandı.

Sürücüler araçlarıyla trafiğe çıkmadan önce bu konuda bilgi sahibi olmak ve kurallara uymak adına araştırmalara başladılar.

Özellikle 2024 Muayenesiz araçla trafiğe çıkma cezasının ne kadar olduğu merak konusu haline geldi.

MUAYENESİZ TRAFİĞE ÇIKMANIN CEZASI BELLİ OLDU

Karayolları Trafik Kanunu'nun 34. maddesi gereğince, araç muayene işlemlerini yaptırmayıp trafiğe muayenesiz çıkan sürücülere 34/a cezası uygulanmakta ve 10 ehliyet puanı kesilmektedir.

2024 yılında Muayenesiz araçla trafiğe çıkma cezası, 1.506 TL olarak ilan edildi.

Ancak, bu cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 takvim günü içinde ödenmesi durumunda indirimli bir tutar olan 1.129,55 TL uygulanmaktadır.

Bu nedenle, trafik kurallarına uymak ve gereken işlemleri zamanında yapmak her sürücünün sorumluluğundadır.

Kaynak: Haber Merkezi