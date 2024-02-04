1 milyon liralık konut kredisinin aylık ödemesinde rekor artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından bankalar da kredi oranlarında değişikliğe gitti.
Konut kredisi faiz oranlarında güncellemeye yapıldı. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi konut kredisinin geri ödemelerini araştırıyor. Peki kredilerde hangi banka ne kadar geri ödeme alıyor?
İşte 1 milyon TL'nin banka banka 10 yıl vade kapsamındaki konut kredisi ödemeleri...
1 milyon TL konut kredisinin (10 yıllık) taksiti şöyle:
GARANTİ
Faiz Oranı: %2,90
Aylık Taksit: 29.970,16 TL
Toplam Ödeme: 3.615.979 TL
Akbank
Faiz Oranı: %2,80
Aylık Taksit: 29.057,01 TL
Toplam Ödeme: 3.501.161 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 39.303,25 TL
Toplam Ödeme: 4.728.764 TL
ING
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.710.839 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,22
Aylık Taksit: 32.934,49 TL
Toplam Ödeme: 3.965.438 TL
Vakıf Katılım
Faiz Oranı: %2,96
Aylık Taksit: 30.521,25 TL
Toplam Ödeme: 3.674.554 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 32.747,51 TL
Toplam Ödeme: 3.943.292 TL
Albaraka Türk
Faiz Oranı: %3,35
Aylık Taksit: 34.154,93 TL
Toplam Ödeme: 4.113.851 TL
Deniz Bank
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 38.341,58 TL
Toplam Ödeme: 4.612.948 TL
Halk Bank
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 38.341,58 TL
Toplam Ödeme: 4.618.549 TL
QNB Finans
Faiz Oranı: %3,48
Aylık Taksit: 35.383,49 TL
Toplam Ödeme: 4.260.754 TL
Vakıf Bank
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 38.341,58 TL
Toplam Ödeme: 4.616.989 TL
Anadolu Bank
Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 38.918,19 TL
Toplam Ödeme: 4.677.682 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 40.268,11 TL
Toplam Ödeme: 4.844.293 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 41.720,81 TL
Toplam Ödeme: 5.017.062 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %4,72
Aylık Taksit: 47.387,11 TL
Toplam Ödeme: 5.695.513 TL
Odea
Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 50.045,08 TL
Toplam Ödeme: 6.015.985 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %5,41
Aylık Taksit: 54.197,31 TL
Toplam Ödeme: 6.511.111 TL
HSBC
Faiz Oranı: %5,49
Aylık Taksit: 54.990,14 TL
Toplam Ödeme: 6.611.776 TL
2 MİLYON LİRANIN 10 YILLIK GERİ ÖDEMESİ
2 milyon TL konut kredisinin taksitleri şu şekilde:
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 2,80
Aylık taksit: 58.114 TL
Toplam geri ödeme: 6.993.001 TL
İş Bankası
Faiz oranı: Yüzde 3,07
Aylık taksit: 63.074 TL
Toplam geri ödeme: 7.594.545 TL
ING Bank
Faiz oranı: Yüzde 2,99
Aylık taksit: 61.595 TL
Toplam geri ödeme: 7.411.558 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 2,90
Aylık taksit: 59.940 TL
Toplam geri ödeme: 7.217.398 TL
Vakıf Katılım
Faiz oranı: Yüzde 2,96
Aylık taksit: 61.042 TL
Toplam geri ödeme: 7.342.104 TL
Türkiye Finans
Faiz oranı: Yüzde 2,99
Aylık taksit: 61.595 TL
Toplam geri ödeme: 7.408.238 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: Yüzde 3,20
Aylık taksit: 65.495 TL
Toplam geri ödeme: 7.877.992 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 3,22
Aylık taksit: 65.868 TL
Toplam geri ödeme: 7.922.578 TL
DenizBank
Faiz oranı: Yüzde 3,79
Aylık taksit: 76.683 TL
Toplam geri ödeme: 9.218.938 TL
Halkbank
Faiz oranı: Yüzde 3,79
Aylık taksit: 76.683 TL
Toplam geri ödeme: 9.224.539 TL
VakıfBank
Faiz oranı: Yüzde 3,79
Aylık taksit: 76.683 TL
Toplam geri ödeme: 9.222.979 TL
Anadolubank
Faiz oranı: Yüzde 3,85
Aylık taksit: 77.836 TL
Toplam geri ödeme: 9.352.865 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: Yüzde 3,89
Aylık taksit: 78.606 TL
Toplam geri ödeme: 9.450.155 TL
Ziraat Katılım
Faiz oranı: Yüzde 4,24
Aylık taksit: 85.385 TL
Toplam geri ödeme: 10.261.780 TL
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.