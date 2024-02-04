Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

1 milyon liralık konut kredisinin aylık ödemesinde rekor artış

ABONE OL Google News Sayfamız

Konut sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi konut kredisinin geri ödemesini araştırıyor. İşte 1 milyon liralık kredinin banka banka geri ödemesi...

1 milyon liralık konut kredisinin aylık ödemesinde rekor artış mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından bankalar da kredi oranlarında değişikliğe gitti.

Konut kredisi faiz oranlarında güncellemeye yapıldı. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi konut kredisinin geri ödemelerini araştırıyor. Peki kredilerde hangi banka ne kadar geri ödeme alıyor?

İşte 1 milyon TL'nin banka banka 10 yıl vade kapsamındaki konut kredisi ödemeleri...

1 milyon TL konut kredisinin (10 yıllık) taksiti şöyle:

 

 

GARANTİ

 

Faiz Oranı: %2,90

 

Aylık Taksit: 29.970,16 TL

 

Toplam Ödeme: 3.615.979 TL

 

Akbank

 

Faiz Oranı: %2,80

 

Aylık Taksit: 29.057,01 TL

 

Toplam Ödeme: 3.501.161 TL

 

Ziraat Bankası

 

Faiz Oranı: %3,89

 

Aylık Taksit: 39.303,25 TL

 

Toplam Ödeme: 4.728.764 TL

 

ING

 

Faiz Oranı: %2,99

 

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

 

Toplam Ödeme: 3.710.839 TL

 

 

Alternatif Bank

 

Faiz Oranı: %3,22

 

Aylık Taksit: 32.934,49 TL

 

Toplam Ödeme: 3.965.438 TL

 

 

Vakıf Katılım

 

Faiz Oranı: %2,96

 

Aylık Taksit: 30.521,25 TL

 

Toplam Ödeme: 3.674.554 TL

 

Yapı Kredi

 

Faiz Oranı: %3,20

 

Aylık Taksit: 32.747,51 TL

 

Toplam Ödeme: 3.943.292 TL

 

 

Albaraka Türk

 

Faiz Oranı: %3,35

 

Aylık Taksit: 34.154,93 TL

 

Toplam Ödeme: 4.113.851 TL

 

Deniz Bank

 

Faiz Oranı: %3,79

 

Aylık Taksit: 38.341,58 TL

 

Toplam Ödeme: 4.612.948 TL

 

Halk Bank

 

Faiz Oranı: %3,79

 

Aylık Taksit: 38.341,58 TL

 

Toplam Ödeme: 4.618.549 TL

 

QNB Finans

 

Faiz Oranı: %3,48

 

Aylık Taksit: 35.383,49 TL

 

Toplam Ödeme: 4.260.754 TL

 

Vakıf Bank

 

Faiz Oranı: %3,79

 

Aylık Taksit: 38.341,58 TL

 

Toplam Ödeme: 4.616.989 TL

 

Anadolu Bank

 

Faiz Oranı: %3,85

 

Aylık Taksit: 38.918,19 TL

 

Toplam Ödeme: 4.677.682 TL

 

ICBC Bank Turkey

 

Faiz Oranı: %3,99

 

Aylık Taksit: 40.268,11 TL

 

Toplam Ödeme: 4.844.293 TL

 

Ziraat Katılım

 

Kâr Payı Oranı: %4,14

 

Aylık Taksit: 41.720,81 TL

 

Toplam Ödeme: 5.017.062 TL

 

Şekerbank

 

Faiz Oranı: %4,72

 

Aylık Taksit: 47.387,11 TL

 

Toplam Ödeme: 5.695.513 TL

 

Odea

 

Faiz Oranı: %4,99

 

Aylık Taksit: 50.045,08 TL

 

Toplam Ödeme: 6.015.985 TL

 

Fibabanka

 

Faiz Oranı: %5,41

 

Aylık Taksit: 54.197,31 TL

 

Toplam Ödeme: 6.511.111 TL

 

HSBC

 

Faiz Oranı: %5,49

 

Aylık Taksit: 54.990,14 TL

 

Toplam Ödeme: 6.611.776 TL

 

2 MİLYON LİRANIN 10 YILLIK GERİ ÖDEMESİ

 

2 milyon TL konut kredisinin taksitleri şu şekilde:

 

Akbank

 

Faiz oranı: Yüzde 2,80

 

Aylık taksit: 58.114 TL

 

Toplam geri ödeme: 6.993.001 TL

 

İş Bankası

 

Faiz oranı: Yüzde 3,07

 

Aylık taksit: 63.074 TL

 

Toplam geri ödeme: 7.594.545 TL

 

ING Bank

 

Faiz oranı: Yüzde 2,99

 

Aylık taksit: 61.595 TL

 

Toplam geri ödeme: 7.411.558 TL

 

Garanti BBVA

 

Faiz oranı: Yüzde 2,90

 

Aylık taksit: 59.940 TL

 

Toplam geri ödeme: 7.217.398 TL

 

Vakıf Katılım

 

Faiz oranı: Yüzde 2,96

 

Aylık taksit: 61.042 TL

 

Toplam geri ödeme: 7.342.104 TL

 

Türkiye Finans

 

Faiz oranı: Yüzde 2,99

 

Aylık taksit: 61.595 TL

 

Toplam geri ödeme: 7.408.238 TL

 

Yapı Kredi

 

Faiz oranı: Yüzde 3,20

 

Aylık taksit: 65.495 TL

 

Toplam geri ödeme: 7.877.992 TL

 

Alternatif Bank

 

Faiz oranı: Yüzde 3,22

 

Aylık taksit: 65.868 TL

 

Toplam geri ödeme: 7.922.578 TL

 

DenizBank

 

Faiz oranı: Yüzde 3,79

 

Aylık taksit: 76.683 TL

 

Toplam geri ödeme: 9.218.938 TL

 

Halkbank

 

Faiz oranı: Yüzde 3,79

 

Aylık taksit: 76.683 TL

 

Toplam geri ödeme: 9.224.539 TL

 

VakıfBank

 

Faiz oranı: Yüzde 3,79

 

Aylık taksit: 76.683 TL

 

Toplam geri ödeme: 9.222.979 TL

 

Anadolubank

 

Faiz oranı: Yüzde 3,85

 

Aylık taksit: 77.836 TL

 

Toplam geri ödeme: 9.352.865 TL

 

Ziraat Bankası

 

Faiz oranı: Yüzde 3,89

 

Aylık taksit: 78.606 TL

 

Toplam geri ödeme: 9.450.155 TL

 

Ziraat Katılım

 

Faiz oranı: Yüzde 4,24

 

Aylık taksit: 85.385 TL

 

Toplam geri ödeme: 10.261.780 TL

Kaynak: yeniçağ

# deniz, Türkiye

04 Şub 2024 - 01:23 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.371.541 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TECRÜBELİ KASİYER ARANIYOR

Mehmet Ali Paşa  –  Bekirdere  bölgesinde, Markette  çalışacak  tecrübeli KASİYER aranıyor. Tel: 0532 470 39 52

PERSONEL ARIYOR

Lastik geri dönüşüm üzerine faaliyetlerine devam eden Lagedo Geri Dönüşüm Çözümleri A.Ş. olarak Kartepe lokasyonunda bulunan fabrikamızda görevlendirm...

ARDEN PALET BEKÇİ ARIYOR

Palet imalatı yapan fabrikamız için BEKÇİ aranmaktadır. Adres: ARDEN PALET NAKLİYE LTD.ŞTİ Sanayi Mah. Yankı Sok. No 12 İzmit Kocaeli (Kalibre Boru...

BAY ELEMAN ARANIYOR

İzmit Otogarındaki Umumi WC'de gece çalışacak BAY ELEMAN aranıyor. Emanetin yaynında. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

ŞOFÖR ARANIYOR

Firmamıza TIBBİ ATIK TOPLAMA - TAŞIMA görevinde çalışacak KAMYON VEYA KAMYONET KULLANABİLEN ŞOFÖR alımı yapılacaktır. Tel: 0262 325 65 65

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

20 yaş üstü araçlar için yeni gelişme mask
20 yaş üstü araçlar için yeni gelişme
1 milyon liralık konut kredisinin aylık ödemesinde rekor artış mask
1 milyon liralık konut kredisinin aylık ödemesinde rekor artış
Hafta sonu altın fiyatlarında son durum mask
Hafta sonu altın fiyatlarında son durum
Emekli maaş farkı hesaplama 2024: Kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak? mask
Emekli maaş farkı hesaplama 2024: Kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak?
Emekliye ek zamda ödeme tarihi belli oldu mask
Emekliye ek zamda ödeme tarihi belli oldu
Çiftçilere tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak mask
Çiftçilere tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL