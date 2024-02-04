Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

20 yaş üstü araçlar için yeni gelişme

ABONE OL Google News Sayfamız

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 20 yaş üstü araçlar için flaş bir açıklanmada bulundu. Palandöken, “Artık 20 yaş üstü araçlar için yeni bir hurda araç teşvik yasasına ihtiyaç var" dedi.

20 yaş üstü araçlar için yeni gelişme mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, en son 2015’te çıkarılan hurda araç teşvik yasasının tekrar gündeme gelmesi gerektiğini vurgulayarak, artık 20 yaş üstü tüm araçların yenilenerek ekonomiye katkı sağlanması, ithalatın azalması ve akaryakıt israfı ile çevre kirliliğinin önlenmesi için yeni bir hurda araç teşvik yasasına ihtiyaç olduğunu açıkladı.

"HURDA ARAÇ TEŞVİK YASASI TEKRAR GÜNDEME GELMELİ"

Palandöken, TÜİK verilerine göre, 2023 yılı sonu itibariyle Türkiye’de bulunan toplam 28 milyon 740 bin aracın yaş ortalaması 14,5 olarak belirlendiğini söylerken, bu araçların tamir ve bakım masraflarının karayolu taşımacılığında problem oluşturduğunu belirtti.

İlgili Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları koordinasyon yaparak konuyu çözüme kavuşturması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi piyasanın şu anda en çok ihtiyaç duyduğu hurda araç teşvik yasası tekrar gündeme gelmeli. Bu kez sürekli olarak yürürlükte kalmalı” diye konuştu.

Devletin ithalatı azaltıp ihracatı arttırmaya yönelik çalışmalarına hurda teşvik yasasının önemli katkı sağlayacağının altına çizen Palandöken, “İthal ettiğimiz her şey enflasyonu ve döviz kurunu doğrudan arttırmaktadır. Yerli sanayimizin en büyük girdileri arasında yer alan demir-çelik sektöründe Brezilya ve Hindistan başta olmak üzere yılda 9 milyar dolar demir-çelik hurdası ile 12 milyar dolar civarında hammadde ithal ediyoruz. Oysaki trafiğe kayıtlı toplam 28 milyon aracın ortalama yaşının 14,5 olduğunu düşündüğümüzde hurdaya ayrılıp hammadde ihtiyacını karşılayacak potansiyelimiz var” dedi.

SÜRÜCÜLERE BİR DEFAYA MAHSUS ÖTV MUAFİYETİ

Öncelikle hurda araç teşvik yasası yürürlüğe tekrar girmesi ve 20 yaşın üzerindeki araçların hurdaya ayrılması gerektiğini söyleyen Palandöken, aracını yenileyecek olan sürücülere bir defaya mahsus ÖTV muafiyeti önerisinde bulundu. TESK Genel Başkanı ayrıca, ulaştırma sektöründeki esnafa düşük faizli ve uzun vadeli kredi verilerek yeni araç alımının sağlanması gerektiğini söyledi.

Bazı ticari araçlarda zaten yaş sınırlaması olduğunu hatırlatan Palandöken, “Bazı illerimizde İl Koordinasyon Kurullarında alınan kararla ticari araçların kullanım yaşı farklılık gösteriyor. MEB’in kararına göre servis araçlarında da 12 yaş sınırı mevcut. Özellikle bu tür araçları yenilemek zorunda kalan esnafımıza kolaylık sağlanmalı. Başta ticari araçlar olmak üzere trafikte yaşını doldurmuş araçlar sahibine tamir ve bakım gibi sürekli külfet getirirken trafikte de tehlike saçarak çevreye ve ekonomiye zarar veriyor” diye konuştu.

Palandöken, bunun için 2015 yılında olduğu gibi ÖTV’nin yeniden sıfırlanması ve kamyon ve otobüslerde ise ÖTV sıfırlanırken KDV’de de indirime gidilmesi gerektiğini açıklarken, bunun hem daha konforlu ulaşım sağlayacağını hem de trafiği rahatlatacağını vurguladı.

Kaynak: Yeniçağ

# yeni, VAR, HER, Türkiye, dolar, araç

04 Şub 2024 - 01:26 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.371.541 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TECRÜBELİ KASİYER ARANIYOR

Mehmet Ali Paşa  –  Bekirdere  bölgesinde, Markette  çalışacak  tecrübeli KASİYER aranıyor. Tel: 0532 470 39 52

PERSONEL ARIYOR

Lastik geri dönüşüm üzerine faaliyetlerine devam eden Lagedo Geri Dönüşüm Çözümleri A.Ş. olarak Kartepe lokasyonunda bulunan fabrikamızda görevlendirm...

ARDEN PALET BEKÇİ ARIYOR

Palet imalatı yapan fabrikamız için BEKÇİ aranmaktadır. Adres: ARDEN PALET NAKLİYE LTD.ŞTİ Sanayi Mah. Yankı Sok. No 12 İzmit Kocaeli (Kalibre Boru...

BAY ELEMAN ARANIYOR

İzmit Otogarındaki Umumi WC'de gece çalışacak BAY ELEMAN aranıyor. Emanetin yaynında. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

ŞOFÖR ARANIYOR

Firmamıza TIBBİ ATIK TOPLAMA - TAŞIMA görevinde çalışacak KAMYON VEYA KAMYONET KULLANABİLEN ŞOFÖR alımı yapılacaktır. Tel: 0262 325 65 65

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

20 yaş üstü araçlar için yeni gelişme mask
20 yaş üstü araçlar için yeni gelişme
1 milyon liralık konut kredisinin aylık ödemesinde rekor artış mask
1 milyon liralık konut kredisinin aylık ödemesinde rekor artış
Hafta sonu altın fiyatlarında son durum mask
Hafta sonu altın fiyatlarında son durum
Emekli maaş farkı hesaplama 2024: Kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak? mask
Emekli maaş farkı hesaplama 2024: Kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak?
Emekliye ek zamda ödeme tarihi belli oldu mask
Emekliye ek zamda ödeme tarihi belli oldu
Çiftçilere tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak mask
Çiftçilere tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL