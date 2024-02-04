ABD ve İngiltere, Yemen'de 36 hedefi bombaladı

ABD ve İngiltere, 13 farklı lokasyonda İran destekli Husi güçlere ait 36 hedefi bombaladı.
Husiler, Gazze savaşının başından beri İsrail'e mal taşıdıkları iddiasıyla Kızıldeniz'e giren ticari gemileri hedef alıyor. Hemen her gün Husilere ait füze bataryalarının hedef alan Amerika'nın bu son saldırısı, ilk bombardımanın yapıldığı 11 Ocak'tan beri en büyüğü oldu.
Amerikan basını saldırıyı Irak ve Suriye'ye yönelik dünkü bombardımanın devamı olarak gördü.
Ürdün'de İran destekli güçlerin drone saldırısı sonucu 3 Amerikan askeri ölmüştü. ABD ordusu yanıt olarak önceki gece Irak ve Suriye'de 85 hedefi bombalamıştı.
Saldırıların ardından yaklaşık 40 kişinin öldüğü rapor edildi.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.