Otomobil önce tıra, ardından bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Dilovası ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki çekicinin arıza yapması sebebiyle sağ şeritte durdu. Seyir halinde olan tır ise çekiciye çarpmamak için orta şeride geçti. Bu esnada seyir halinde olan 41 APS 486 plakalı Audi marka otomobil önce tıra, ardından bariyerlere çarparak yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Otomobilde bulunan Cengiz Baran hayatını kaybederken, Filiz D., Emre A. ve şoför Ömer Y. yaralandı. Yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araç hurdaya döndü. Tırın olay yerinden kaçtığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Korkuyorum. - Neden kaçmış? Çünkü bekkemenin zaman kaybı olduğunu düşünüyor. Ceza mı verilecek? Evet traf.sigirtasindan alırsın. Ölen mi?.Ölen zaten suçlu. Geçmiş tecrübeler böyle gösteriyor. Ölürsen suclusundur. Allah rahmet eylesin. Sabırlar diliyorum
Nasuhbey41 - Herkes yorum yapıyor ama mantıklı olan doğru düzgün yok bunun sebebi takip mesafesini korumamaktır takip mesafesi korunmuş olsa tır yavaşlar sol şerit müsait ise geçer taksi ise muhtemelen yüksek hızda gidiyordu çarptıktan sonra bile 250 metre sürüklendi ise hızı yüksektir
Nasuhbey41 - Haberi okudum yorum yaptım ayrıca bende ticari araç ve tehlikeli madde taşıyorum, tır dikkatli gidip takip mesafesini korur gibi yolunu takip ederek gitseydi o arızalı aracı görür yavaşlardı ,orta şerit boş ise geçer değilse Uygun zamanı beklerdi, ayrıca o taksi de 70 km civarları olsaydı hızı orta şerite geçen tırı görür ya en sola geçer yada fren yapıp tırın orta şerite geçmesine izin verirdi,, maalesef gerçek şu ne tır ne de taksi kurallara uymamış kötü gerçek şu ki sabırsız dikkatsiz bunlardan on binlerce kişi var ve kimse ders almıyorlar ta ki kendi başına gelene kadar maalesef
Yeşil Sevdalısı - Hangi takip mesafesi? Haberi okumuyorsunuz bile. TIR kendini orta şeride atmış..
The End - Arızalanan çekici arkasına uygun uyarı işaretlerini koymuşmudur acaba
Kocaelili - Ben fren yapmayayım arkadan gelen yapsın mantığı ile şerit değiştiren tırci kardeşimizi vicdani ile başbaşa bırakıyorum(suçlu olmasa olay yerini terk etmezdi kimse savunmasın) arıza yapıp reflektor uyarı işaret koymayan çekiciyi doğrudan Allaha havale ediyorum insanların sorumsuzluklari ocaklara ateş düşürüyor Allah rahmet eylesin yaralılara acil şifalar dilerim
Son Pişman - Tır yine öldürdü, ne zaman bunlara bir ayar verilecek, ocakları söndürüyorlar
. - Sürat felakettir sabır selamettir
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.