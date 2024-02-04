34 milyon silahın 30 milyonu ruhsatsız

Milliyet'ten Meltem Güneş'in haberine göre, bireysel silahlanmaya karşı çalışmalar yürüten Umut Vakfı’nın Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan, Türkiye’de her yıl hem silahla işlenen olay sayısında hem de silah talebinde yüzde 5’lik artış yaşandığını söyledi. Akcan, geçen yıl 2 bin 500 kişinin öldürüldüğü Türkiye’deki ruhsatsız silah sayısına dikkat çekti.
4 MİLYONU RUHSATLI
Cezaların caydırıcı olmaması ve çok fazla sosyal problemin olması nedeniyle bireysel silahlanmanın arttığına dikkat çeken Akcan,şu bilgileri verdi:
“Üçüncü sayfa haberlerinden derlediğimiz noktaya göre bireysel silahlanma sonucunda 2023 yılında 2500 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de 34-35 milyon silah var bunun 4 milyonu ruhsatlı, 30 milyonu ruhsatsız. Ruhsatsıza talep var, çünkü evrak almak için uğraşmıyorsun, harç bedeli yok, kaydı yok. Suç işlediğinde kendisinde silah olduğu bilinsin istemiyorlar.”
80 BİNİNE EL KONDU
Akcan, ruhsatsız silaha ilişkin verilerinin asayiş tedbirlerinde ele geçirilen, cinayette kullanılan silahlara, adli tıp otopsi raporlarına dayandığını belirttti. Akcan, 30 milyon ruhsatsız silaha karşılık bir yılda emniyetin el koyduğu ruhsatsız silah sayısının 80 bin civarında olduğunu söyleyerek “Yılda 300-400 bin ruhsatsız silah yakalarsan çözüm üretebilirsin. Türkiye’de en çok işlenen suç, mala karşı olan suçlar ekonomik krize bağlı olarak orada da merkezde silah var” dedi.
KAMU SPOTU, HUTBE...
Cezaların toplumun vicdanına hitap etmediğini savunan Akcan, şu önerilerde bulundu
“Silahla ilgili zorunlu eğitim, denetim, bekleme süresi getirilsin, otomatik iptal, el koyma sistemleri yapılsın. Ciddi sağlık muayeneleri, öfke, bağımlılık testleri yapılmalı. 3 aydan az olmamak kaydıyla hapis cezası getirilmeli. Kamu spotu, ihbar hattı oluşturulabilir. Cuma hutbelerinde bireysel silahlanmanın şiddet oluşturduğuna dikkat çekilmeli. Ayrıca, neredeyse bütün dizilerde 2 veya 3 sahnede silahla ilgili cinayet ya da yaralama olayı var. En az 20 sahnede silah görüntüsü var. Bir şekilde şiddeti pompalıyoruz. Alkole, sigaraya getirildiği gibi silaha da buzlama yapılsın.”
BÜYÜKŞEHİRLERDE ARTIŞ YÜKSEK
Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan, yıllara göre ruhsatlı silahta azalma, ruhsatsız silahta ise artış olduğunu dile getirerek, büyükşehirlere dikkat çekti:
“ Yeni ruhsat talebinde, ruhsat yenileme de azalma var. Her yıl hem silahla işlenen olay sayısında hem de silah talebinde yüzde 5’lik artış var. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir gibi metropollerde artıyor. Eskiden yüzde 40 civarındaydı silahla işlenen cinayet sayısı şu an yüzde 80.”
20 BİN KİŞİ CEZAEVİNE GİRDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2022 açıklamasında, Türkiye genelinde kamu görevlisi 244 bin 184, emekli kamu görevlisi 198 bin 428, can güvenliği 53 bin 312, meslek mensubu 131 bin 841 olmak üzere toplam 627 bin 765 taşıma ruhsatlı silah bulunduğu belirtilmişti. Son 5 yılın rakamlarına bakıldığında yeni verilen ruhsatlı silah sayılarında azalma olduğu aktarılmıştı. TÜİK’in “İstatistikler ile Türkiye 2022” çalışmasında yer alan verilere göre, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında ceveevine giren hükümlü sayısı da şöyle: “2020’de 11 bin 765, 2021’de 17 bin 965, 2022’de de 19 bin 729 kişi.”
Kaynak: Milliyet
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Doğrucu Davut - Sorun silahlanma da değil sorun insanın vicdanına karakterine o polisi emniyeti asayişi koymaktadır yoksa her türlü maddiyatin gayri safi milli hasilanin 40 bin dolar olduğu Amerika Birleşik Devletlerinde her gün katliam boyutunda cinayet oluyor üstelik polislerin çok fazla silah kullanma yetkisi ve kanunlarında idam cezası olmasına rağmen
Hasan Doğru - Sorun silahlanma da değil sorun insanın bu dünyaya gönderilmesinin sebebi kainatın yaratıcısıni tanıyıp ona ibadet etmek ona asker olmak olduğunu bu dünyada yaptığıniz iyi veya kötü bütün eylem lerden hesaba çekileceğimiz öğretilmelidir maalesef siz her şeyi tabiatın yarattığıni cennet ve cehennemin bu dünyada olduğu nu insanlara öğretirseniz haksız olarak çalmak, çarpmak mal mülk edinmeyi uyanıklık olarak görür bu dünyaya bir defa geldim her şeyi yaparım nasıl olsa ölüp toprak olacağım felsefesi ile hareket eder evet inansanizda öleceğiz inanmasanizda fakat bu evreni bu dünyayi bu insanlari bu hayvanları bu bu tabiatı en mükemmel bir şekilde yaratan Rabbimiz bizim ihtiyacımız için bunları yaratmıştır yaptığımız her iyi kötü işin hesabını öldükten sonra yeniden yaratıp soracaktır .
Derinceli - Hukumet istese engeller. Ruhsatli silah vergilerini gordunuz mu kimse gidipte almaz o ruhsatlilarin %90 i asker polisin silahidir
Ayarsız Vatandaş - RUHSATLI SİLAHI GEREKLİ ŞARTLARI YERİNE GETİRİP TALEP EDENLERE RUHSAT VERMEYİ KOLAYLAŞTIRMALARI LAZIM, BU KADAR SUÇUN OLDUĞU BİR ÜLKEDE DE VATANDAŞ KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE KENDİ HAKLARINI VE KENDİNE YAPILAN SALDIRILARA KARŞI KENDİNİ GÜVENCEYE ALMASI LAZIM YA DA "YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE; DURUMUNU BU MİLLETE YAŞATMAMALILAR.
Hakan - Diziler gençlere en büyük kötü örnek. Her sahnede çatara patara ateş sonra hiçbişey olmamış olmayacakmış gibi devam. Gençler aklınızı başınıza alın onlar dizi filim hikaye. Gaza gelip bi erkeklik yaparsın kırk karılık yapıp içerden çıkamazsın
Adam - Kimse ruhsatlı silahla suç işlemez.kayıtlı olduğu için yakalanacağını bilir. Ruhsat almak imkansız olduğu için millet kaçak silah alıyor. Hem vergi vermiyor hemde hiç bir şekilde devlette kaydı yok.
İzmit - O ,zaman Amerika'ya kimse konuşmasın herkeste silah var diye bizde suçlu olupta sokaklarda gezen bir ton insan var
Son Pişman - Adalet sistemi kaplumbağa hızında, herkes kendi adaletini uygulamak istiyor.
Güvenlikte çok zayıfladı, sistem suçu önleme ve vatandaşı suça karşı koruma yerine, suç işlendikten sonra işlem yapma şeklinde çalışıyor, herkes kişisel güvenliğini sağlamak için silahlanıyor.
Çare hızlı ve etkin adalet, caydırıcı ceza uygulama ve önleyici koruyucu güvenlik sistemi
Suç işleyen ezilip korkutulmadan, işleyenin yanına kar kalmadan bu işler düzelmez
Birde mafya dizileri yasaklanmalı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.