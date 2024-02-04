34 milyon silahın 30 milyonu ruhsatsız

Milliyet'ten Meltem Güneş'in haberine göre, bireysel silahlanmaya karşı çalışmalar yürüten Umut Vakfı’nın Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan, Türkiye’de her yıl hem silahla işlenen olay sayısında hem de silah talebinde yüzde 5’lik artış yaşandığını söyledi. Akcan, geçen yıl 2 bin 500 kişinin öldürüldüğü Türkiye’deki ruhsatsız silah sayısına dikkat çekti.

4 MİLYONU RUHSATLI

Cezaların caydırıcı olmaması ve çok fazla sosyal problemin olması nedeniyle bireysel silahlanmanın arttığına dikkat çeken Akcan,şu bilgileri verdi:

“Üçüncü sayfa haberlerinden derlediğimiz noktaya göre bireysel silahlanma sonucunda 2023 yılında 2500 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de 34-35 milyon silah var bunun 4 milyonu ruhsatlı, 30 milyonu ruhsatsız. Ruhsatsıza talep var, çünkü evrak almak için uğraşmıyorsun, harç bedeli yok, kaydı yok. Suç işlediğinde kendisinde silah olduğu bilinsin istemiyorlar.”

80 BİNİNE EL KONDU

Akcan, ruhsatsız silaha ilişkin verilerinin asayiş tedbirlerinde ele geçirilen, cinayette kullanılan silahlara, adli tıp otopsi raporlarına dayandığını belirttti. Akcan, 30 milyon ruhsatsız silaha karşılık bir yılda emniyetin el koyduğu ruhsatsız silah sayısının 80 bin civarında olduğunu söyleyerek “Yılda 300-400 bin ruhsatsız silah yakalarsan çözüm üretebilirsin. Türkiye’de en çok işlenen suç, mala karşı olan suçlar ekonomik krize bağlı olarak orada da merkezde silah var” dedi.

KAMU SPOTU, HUTBE...

Cezaların toplumun vicdanına hitap etmediğini savunan Akcan, şu önerilerde bulundu

“Silahla ilgili zorunlu eğitim, denetim, bekleme süresi getirilsin, otomatik iptal, el koyma sistemleri yapılsın. Ciddi sağlık muayeneleri, öfke, bağımlılık testleri yapılmalı. 3 aydan az olmamak kaydıyla hapis cezası getirilmeli. Kamu spotu, ihbar hattı oluşturulabilir. Cuma hutbelerinde bireysel silahlanmanın şiddet oluşturduğuna dikkat çekilmeli. Ayrıca, neredeyse bütün dizilerde 2 veya 3 sahnede silahla ilgili cinayet ya da yaralama olayı var. En az 20 sahnede silah görüntüsü var. Bir şekilde şiddeti pompalıyoruz. Alkole, sigaraya getirildiği gibi silaha da buzlama yapılsın.”

BÜYÜKŞEHİRLERDE ARTIŞ YÜKSEK

Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan, yıllara göre ruhsatlı silahta azalma, ruhsatsız silahta ise artış olduğunu dile getirerek, büyükşehirlere dikkat çekti:

“ Yeni ruhsat talebinde, ruhsat yenileme de azalma var. Her yıl hem silahla işlenen olay sayısında hem de silah talebinde yüzde 5’lik artış var. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir gibi metropollerde artıyor. Eskiden yüzde 40 civarındaydı silahla işlenen cinayet sayısı şu an yüzde 80.”

20 BİN KİŞİ CEZAEVİNE GİRDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2022 açıklamasında, Türkiye genelinde kamu görevlisi 244 bin 184, emekli kamu görevlisi 198 bin 428, can güvenliği 53 bin 312, meslek mensubu 131 bin 841 olmak üzere toplam 627 bin 765 taşıma ruhsatlı silah bulunduğu belirtilmişti. Son 5 yılın rakamlarına bakıldığında yeni verilen ruhsatlı silah sayılarında azalma olduğu aktarılmıştı. TÜİK’in “İstatistikler ile Türkiye 2022” çalışmasında yer alan verilere göre, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında ceveevine giren hükümlü sayısı da şöyle: “2020’de 11 bin 765, 2021’de 17 bin 965, 2022’de de 19 bin 729 kişi.”

Kaynak: Milliyet