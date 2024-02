34 milyon silahın 30 milyonu ruhsatsız

Hasan Doğru - Sorun silahlanma da değil sorun insanın bu dünyaya gönderilmesinin sebebi kainatın yaratıcısıni tanıyıp ona ibadet etmek ona asker olmak olduğunu bu dünyada yaptığıniz iyi veya kötü bütün eylem lerden hesaba çekileceğimiz öğretilmelidir maalesef siz her şeyi tabiatın yarattığıni cennet ve cehennemin bu dünyada olduğu nu insanlara öğretirseniz haksız olarak çalmak, çarpmak mal mülk edinmeyi uyanıklık olarak görür bu dünyaya bir defa geldim her şeyi yaparım nasıl olsa ölüp toprak olacağım felsefesi ile hareket eder evet inansanizda öleceğiz inanmasanizda fakat bu evreni bu dünyayi bu insanlari bu hayvanları bu bu tabiatı en mükemmel bir şekilde yaratan Rabbimiz bizim ihtiyacımız için bunları yaratmıştır yaptığımız her iyi kötü işin hesabını öldükten sonra yeniden yaratıp soracaktır .