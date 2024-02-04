Okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili yarın çalacak

MEB'e bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023'te ders başı yaptı. Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, 19 Ocak'ta karnelerini aldı ve 16 günlük sömestir tatiline başladı.
2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi yarın başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.