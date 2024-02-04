Türkiye Büyük Millet Meclisi önemli yasal düzenlemeler için mesai yapacağı bir haftaya giriyor.
Meclis Genel Kurulu'nda, Sanayi Komisyonu'nda kabul edilen enerji teklifi ele alınacak. Teklife göre, denizlerde ve göllerde yenilenebilir enerji santralleri kurulabilecek. İçme-kullanma suyu temin edilen alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamındaki sahil şeritleri ise kapsam dışı tutulacak.
HEM YERLİ HEM İTHAL DOĞALGAZ DÜNYA PİYASALARINA PAZARLANABİLECEK
Sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatının yasal altyapısı bu teklifle oluşturuluyor.
Hem yerli hem ithal doğalgaz, LNG tesisleriyle dünya piyasalarına pazarlanabilecek.
Meclis'te bu hafta: Enerji teklifi genel kurul gündemine geliyor
Meclis'e bu hafta 8'inci yargı paketinin sunulması bekleniyor. 70 maddelik teklifte öne çıkan başlıklardan biri özel bir Tazminat Komisyonu kurulması. Makul sürede yargılanma hakkının ihlaline yönelik başvurular bu komisyona yapılacak.
Haksız tutuklamalardan kaynaklı maddi-manevi hak kayıplarına ilişkin tazminat başvurularında Komisyon 3 ay içinde karar verecek. Böylelikle, Anayasa Mahkemesi'nin geri gönderdiği 70 bin dava dosyası hızla çözüme kavuşturulacak.
Yargı paketiyle, kanun yollarına başvuru süreleri uzatılacak. İtiraz, istinaf ve temyize başvurular 7 günden 2 haftaya çıkarılacak. Ayrıca, denetimli serbestlik hükümlerinde değişiklik yapılması da gündeme gelebilecek.
Kaynak: TRT HABER
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derinceli - Termik santralleri kapatin. Ev ve isyerlerine cevreci enerjilere tesvik verin gergi muafiyeti verin zorunluluk getirin azicik vatandasin yaninda olun. Yasa degisecek her yasa degistiginde ben hicbirzaman vatandasin menfaatine olan birsey gormedimkac senedir iktidardasiniz? Ustune multeci yabanci dodlu satilmayan yer fabrika liman askeri alan dahil hicbiryer kalmadi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.