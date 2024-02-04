Bakan Tekin ‘çalışmalar tamamlandı’ diyerek duyurdu: Okullarda müfredat değişiyor

Müfredat değişikliğini yakında kamuoyuna açıklayacaklarını belirten Bakan Tekin, “Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek, canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık” dedi.
Bakan Tekin, hayata yeni geçirdikleri Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi yerleşkesindeki müzik ilk ve ortaokulunu hatırlatarak tematik spor okullarıyla ilgili federasyonlarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Derinceli - 80 lere donelim 50 sene ileri gideriz. Multeci yabancilari gonderin okullarimizdan alin gelecegimiz gidiyor mahvettiniz geri donulmez noktaya getirdiniz.
Emekli Faruk - 100 yıllık Cumhuriyet tarihininin en kötü dönemi senin sayende yaşanıyor.okullarda çocuklar aç okullar güvenliksiz pis egitimin içi boşaltılmış egitim devletten özelleştirilme özel okula geçilmiş.ülkede adaletsizliğin temeli eşit egitim hakkı kaldırılarak adaletsiz bir düzen yaratılıyor ücretli ögretmen ile ögretmenlerin hakkını yiyorsunuz .sözleşmeli ögretmen devlet memuru oluyorsa neden sözleşmeli bakan olmasın daha ucuza çalışırsınız ne dersin ülkeyi bölüyorsunuz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.