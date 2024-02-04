Bakan Tekin ‘çalışmalar tamamlandı’ diyerek duyurdu: Okullarda müfredat değişiyor

Müfredat değişikliğini yakında kamuoyuna açıklayacaklarını belirten Bakan Tekin, “Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek, canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

Bakan Tekin, hayata yeni geçirdikleri Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi yerleşkesindeki müzik ilk ve ortaokulunu hatırlatarak tematik spor okullarıyla ilgili federasyonlarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.