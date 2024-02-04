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04 Şub 2024 - 09:54- Ekonomi G:

Kulisler hareketlendi: Emeklilere hem ikramiye hem de seyyanen zam iddiası

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SGK uzmanı hem bayram ikramiyelerinde hem de seyyanen zam konusunda tarih ve rakam vererek duyurdu.

Kulisler hareketlendi: Emeklilere hem ikramiye hem de seyyanen zam iddiası mask
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Milyonlarca emeklinin maaşlarına iyileştirilmeye gidilerek yüzde 49,25 olarak revize edilmişti. Fakat yapılan düzenlemede en düşük emekli aylığı 10 bin TL’de kaldı.

Emekli maaşlarının açlık sınırı olan 15 bin TL’nin altında kalması ise emekliler tarafından tepki çekti. Bu neticede emekliler, maaşlarına bir seyyanen zam yapılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını ‘Emekliler Yılı’ ilan etmesi sonrası seyyanen zam verilebilir mi? sorusu araştırılmaya başlandı.

TEZEL: HİKAYE YÜZDE 49,25 İLE BİTMEYECEK

SGK Uzmanı Ali Tezel, ise hem bayram ikramiyelerinde hem de seyyanen zam konusunda tarih ve rakam vererek açıkladı.

Ali Tezel, hükümetin yüzde 49,25 maaş zammı ile hikayenin bitmeyeceğinin altını çizdi. Tezel emekli maaşlarına bir seyyanen zam kesinlikle yapılacağını belirtirken, “Tüm SSK Bağkur ve memur emeklilerine seyyanen en az 4 bin TL, 7 bin TL ve 8 bin TL olmak kaydıyla Mart ayında bir fark verileceği kulislerde konuşuluyor. Tüm memurlara seyyanen bir zam yapılmasında fayda var. 31 Mart seçimlerinden önce de ceplerine girmesi gerekir.” dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 17 BİN TL OLMASI GEREKİR”

Tezel, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda bir zammındaki rakamın 2 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılacağını belirtirken, “Ama 5 bin TL’de yeterli olmaz. Bir ramazan bayramı için bir de kurban bayramı için en az asgari ücret kadar 17 bin TL olması gerekir. Çünkü emeklinin dayanacak gücü kalmadı.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kamu Son Haber

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04 Şub 2024 - 09:54 - Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(26)
29

Bymer - İnsanların aklıyla alay etmek neymiş martta görülecek...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 01:54
28

Gerçekçi - Zam versede vermezsede oy rengi değişmediği için bence zam değil bir miktar sadaka alırsınız.

Yanıtla . 4Beğen . 3Beğenme 04 Şubat 22:27
27

Imkansız - mümkün değil hangi parayla hazine zor durumda

Yanıtla . 4Beğen . 4Beğenme 04 Şubat 20:11
26

İzmitlile - Tulum çıkardığı garanti olan seçimi kaybetme korkusu olmayan yerlerde asla hizmet yoktur.mesela Yahya kaptan hizmetin kralını almıştır ama Kartepe başiskele sürekli elektrik kesik internet yok vs vs yani şuandada kaubedecegi birşey yok akp nin zaten alınacak kaybedilcek yerler belli oyuzden bubhaberler olan catlak seslerinsecimenkadar susturmak için akp liler mahallede gezerken reis zam yapicak susunnbekleyin yalanı ile dolasacaklar kapı kapi

Yanıtla . 17Beğen . 4Beğenme 04 Şubat 19:21
23

Rafet El Roman - İnanç meselesi, kaldımı, hayır oy MOY yok emekli memur biz sıkıntılı zamanlar yaşadık yaşıyoruz bir emekli memur olarak şimdi siyasiler çeksin cezalarını

Yanıtla . 18Beğen . 1Beğenme 04 Şubat 18:21
20

Alp - Ben çok menunum hem maaşımdan hemfe sayın cumhurbaşkanımızdan o yüzden ek zamma gerek yok diyorum. Kimse ağlamasın 10000 TL neyinize yetmiyor gayet iyi para emekliler hep söylenir ama gider gene oy verirler o yüzden ek zamma gerek yok

Yanıtla . 15Beğen . 17Beğenme 04 Şubat 17:13
19

Hep Emekli - Bu ülkede emekliden başka kimse Yok mu ,butceyi emekliye versinler

Yanıtla . 1Beğen . 29Beğenme 04 Şubat 16:45
24

Kocaeli41 - @Hep Emekli 19 nolu yoruma cevabı: Emekli sadaka istemiyor ödediği primlerin karşılığı olan hakkını istiyor

Sende yarın bir gün emekli olursan şimdiki durumun daha kötüsünü yaşamanı temenni ediyorum

Yanıtla . 19Beğen . 1Beğenme 04 Şubat 18:36
22

Körfezli Savaşçı - @Hep Emekli 19 nolu yoruma cevabı: Var onlarada emek hırsızı deniyor . Dahada açarsak konuyu havada bulup TAVADA yiyenler diye adlandırılıyor

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 04 Şubat 18:06
13

????İZMİT’LI???? - Kimse dilenmiyor ve fazla para istemiyor. Hakkı olanı verin yeter. Hakkı olan nasıl derseniz 2008 de hesaplama oranlarını nasıl düşürdüyseniz aynı oranı verin enflasyon verilerini gerçekler payında açıklayın zaten maaşlar kendi kendine yerine gelir sonrada 5 puan 7puan verdim diye reklamları yiyenlere hala şaşıyorum. Sonra reklamları izlediniZ oluyor bu kadar anlayanlara bu yorum

Yanıtla . 18Beğen . 2Beğenme 04 Şubat 15:18
12

Gerçek Izmitli - Ben anlamadın zamdan öncede 7500 alıyordum güya zam verildi yine 7500 aldim bunlar bizim aklımızla oynuyorlar

Yanıtla . 24Beğen . 1Beğenme 04 Şubat 14:38
21

Derinceli - @Gerçek Izmitli 12 nolu yoruma cevabı: Durum buyken hala daha alkislayan bu gun secim olsa oy verecek %50 bir kesim var bunu bildikleri icin hicbirsey degismiyor herkes hak ettigi gibi yonetilir. Sokakta Turk bulursan bir bak suratinda tebessum olan kimse kaldi mi

Yanıtla . 14Beğen . 1Beğenme 04 Şubat 17:24
10

Harsingen - 11.68 lik. Ek ödemeyi bile 15 gunde zor imzalandi seyyanen zam ve bayram ikramiyesinin imzasi 2028 secimlerini bulur

Yanıtla . 26Beğen . 2Beğenme 04 Şubat 14:03
15

Misafir41 - @Harsingen 10 nolu yoruma cevabı: Boşver sen fakirsin, cennete gideceksin . Ne önemi var kaç tl aldığının

Yanıtla . 11Beğen . 4Beğenme 04 Şubat 15:39
09

Harbi Izmitli - Hiç olmazsa. angola gabon etiyopya gambiya zimbabbe zambiya haiti nepal kongo vs vs emeklisi gibi rahat yasayacak maasimiz olsaydi

Yanıtla . 20Beğen . 1Beğenme 04 Şubat 13:58
08

Korfezli Savaşçı - Cumhurbaskani emekliler yılı ilan etti emeklilere para salacagiz demedi .akp ve mhp oylariyla emekliler yilinida iptal edebilirler .

Yanıtla . 25Beğen . 2Beğenme 04 Şubat 13:54
07

İzmitlile - Size Mart'ta yerel seçimde bu halk gösterecek ikramiye seyyanen zammı siz alay ediyorsunuz dalga geçiyorsunuz vlyaslu başlı insanlarla

Yanıtla . 31Beğen . 6Beğenme 04 Şubat 13:47
06

Emekli - Memur haric tum emeklilere seyyanen zam yapilmali memur zaten aliyor

Yanıtla . 23Beğen . 4Beğenme 04 Şubat 12:41
18

Kemal - @Emekli 06 nolu yoruma cevabı: memura verilen seyyanen 8 bin zammın,, 2 bini emekliye verilseydi,, daha hakkaniyetli olurdu,,,

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 16:18
16

Kök Emeklisi - @Emekli 06 nolu yoruma cevabı: memuru vekil bürokratı doyuramayiz

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 15:43
04

İsmai̇l Ay - Vermezler inanmayın

Emekliler oyu garanti onlar para pul istemez

O yüzden para yok.

Yanıtla . 28Beğen . 1Beğenme 04 Şubat 12:01
03

Emekli - Bahce li diyordu bir zamanlar. Alın oy vermeyin

Yanıtla . 29Beğen . 3Beğenme 04 Şubat 11:50
02

Derinceli - Ben bunu anlamiyorum bizim insanimiz nasil birsey insanca yasamak alim gucunun oldugu bir ulkede yasamak istemiyor secim oncesi ulufe dagitilir gibi para bekliyor gercekten hak ettigi gibi yasiyor hepsi. Iki kurus yardim alacagim diye gelecegimi cocugumun gelecegini satmam oy namustur

Yanıtla . 29Beğen . 4Beğenme 04 Şubat 11:28
11

Derinceli - @Derinceli 02 nolu yoruma cevabı: Millet yardimlar kesilecek diye oy vermiyor cok fazla insan var yardim yapilan. Kemal beyin vereceginede inanmadilar.

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 04 Şubat 14:36
05

Sardalya - @Derinceli 02 nolu yoruma cevabı: İnsanlar 2 kuruş için geleceğini satsaydı Kemal Kılıçdaroğlu nun her emekliye 15bin vereceğim sözüne karşı şuan iktidar CHP olur du.

Yanıtla . 9Beğen . 4Beğenme 04 Şubat 12:36
14

Deri̇nce'li̇m - @. 01 nolu yoruma cevabı: Göreceğiz bakalım bu seçimde senin reisinin halini ve balkon konuşmasını,millet bu kadar ciddi değildi, Derince CHP büyük şehirde YRP

Yanıtla . 12Beğen . 4Beğenme 04 Şubat 15:26
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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