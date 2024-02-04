Kulisler hareketlendi: Emeklilere hem ikramiye hem de seyyanen zam iddiası

Milyonlarca emeklinin maaşlarına iyileştirilmeye gidilerek yüzde 49,25 olarak revize edilmişti. Fakat yapılan düzenlemede en düşük emekli aylığı 10 bin TL’de kaldı.
Emekli maaşlarının açlık sınırı olan 15 bin TL’nin altında kalması ise emekliler tarafından tepki çekti. Bu neticede emekliler, maaşlarına bir seyyanen zam yapılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını ‘Emekliler Yılı’ ilan etmesi sonrası seyyanen zam verilebilir mi? sorusu araştırılmaya başlandı.
TEZEL: HİKAYE YÜZDE 49,25 İLE BİTMEYECEK
SGK Uzmanı Ali Tezel, ise hem bayram ikramiyelerinde hem de seyyanen zam konusunda tarih ve rakam vererek açıkladı.
Ali Tezel, hükümetin yüzde 49,25 maaş zammı ile hikayenin bitmeyeceğinin altını çizdi. Tezel emekli maaşlarına bir seyyanen zam kesinlikle yapılacağını belirtirken, “Tüm SSK Bağkur ve memur emeklilerine seyyanen en az 4 bin TL, 7 bin TL ve 8 bin TL olmak kaydıyla Mart ayında bir fark verileceği kulislerde konuşuluyor. Tüm memurlara seyyanen bir zam yapılmasında fayda var. 31 Mart seçimlerinden önce de ceplerine girmesi gerekir.” dedi.
“ EMEKLİ İKRAMİYESİ 17 BİN TL OLMASI GEREKİR”
Tezel, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda bir zammındaki rakamın 2 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılacağını belirtirken, “Ama 5 bin TL’de yeterli olmaz. Bir ramazan bayramı için bir de kurban bayramı için en az asgari ücret kadar 17 bin TL olması gerekir. Çünkü emeklinin dayanacak gücü kalmadı.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(26 )
Bymer - İnsanların aklıyla alay etmek neymiş martta görülecek...
Gerçekçi - Zam versede vermezsede oy rengi değişmediği için bence zam değil bir miktar sadaka alırsınız.
Imkansız - mümkün değil hangi parayla hazine zor durumda
İzmitlile - Tulum çıkardığı garanti olan seçimi kaybetme korkusu olmayan yerlerde asla hizmet yoktur.mesela Yahya kaptan hizmetin kralını almıştır ama Kartepe başiskele sürekli elektrik kesik internet yok vs vs yani şuandada kaubedecegi birşey yok akp nin zaten alınacak kaybedilcek yerler belli oyuzden bubhaberler olan catlak seslerinsecimenkadar susturmak için akp liler mahallede gezerken reis zam yapicak susunnbekleyin yalanı ile dolasacaklar kapı kapi
İzmit Lee - BİZ CELLADINA AŞIK BİR MİLLETİZ !
Rafet El Roman - İnanç meselesi, kaldımı, hayır oy MOY yok emekli memur biz sıkıntılı zamanlar yaşadık yaşıyoruz bir emekli memur olarak şimdi siyasiler çeksin cezalarını
Alp - Ben çok menunum hem maaşımdan hemfe sayın cumhurbaşkanımızdan o yüzden ek zamma gerek yok diyorum. Kimse ağlamasın 10000 TL neyinize yetmiyor gayet iyi para emekliler hep söylenir ama gider gene oy verirler o yüzden ek zamma gerek yok
Hep Emekli - Bu ülkede emekliden başka kimse Yok mu ,butceyi emekliye versinler
Kocaeli41 - Emekli sadaka istemiyor ödediği primlerin karşılığı olan hakkını istiyor
Sende yarın bir gün emekli olursan şimdiki durumun daha kötüsünü yaşamanı temenni ediyorum
Körfezli Savaşçı - Var onlarada emek hırsızı deniyor . Dahada açarsak konuyu havada bulup TAVADA yiyenler diye adlandırılıyor
Kullar Ali - duymak güzel,inanmak zor.
????İZMİT’LI???? - Kimse dilenmiyor ve fazla para istemiyor. Hakkı olanı verin yeter. Hakkı olan nasıl derseniz 2008 de hesaplama oranlarını nasıl düşürdüyseniz aynı oranı verin enflasyon verilerini gerçekler payında açıklayın zaten maaşlar kendi kendine yerine gelir sonrada 5 puan 7puan verdim diye reklamları yiyenlere hala şaşıyorum. Sonra reklamları izlediniZ oluyor bu kadar anlayanlara bu yorum
Gerçek Izmitli - Ben anlamadın zamdan öncede 7500 alıyordum güya zam verildi yine 7500 aldim bunlar bizim aklımızla oynuyorlar
Derinceli - Durum buyken hala daha alkislayan bu gun secim olsa oy verecek %50 bir kesim var bunu bildikleri icin hicbirsey degismiyor herkes hak ettigi gibi yonetilir. Sokakta Turk bulursan bir bak suratinda tebessum olan kimse kaldi mi
Harsingen - 11.68 lik. Ek ödemeyi bile 15 gunde zor imzalandi seyyanen zam ve bayram ikramiyesinin imzasi 2028 secimlerini bulur
Misafir41 - Boşver sen fakirsin, cennete gideceksin . Ne önemi var kaç tl aldığının
Harbi Izmitli - Hiç olmazsa. angola gabon etiyopya gambiya zimbabbe zambiya haiti nepal kongo vs vs emeklisi gibi rahat yasayacak maasimiz olsaydi
Korfezli Savaşçı - Cumhurbaskani emekliler yılı ilan etti emeklilere para salacagiz demedi .akp ve mhp oylariyla emekliler yilinida iptal edebilirler .
İzmitlile - Size Mart'ta yerel seçimde bu halk gösterecek ikramiye seyyanen zammı siz alay ediyorsunuz dalga geçiyorsunuz vlyaslu başlı insanlarla
Emekli - Memur haric tum emeklilere seyyanen zam yapilmali memur zaten aliyor
Kemal - memura verilen seyyanen 8 bin zammın,, 2 bini emekliye verilseydi,, daha hakkaniyetli olurdu,,,
Kök Emeklisi - memuru vekil bürokratı doyuramayiz
İsmai̇l Ay - Vermezler inanmayın
Emekliler oyu garanti onlar para pul istemez
O yüzden para yok.
Emekli - Bahce li diyordu bir zamanlar. Alın oy vermeyin
Derinceli - Ben bunu anlamiyorum bizim insanimiz nasil birsey insanca yasamak alim gucunun oldugu bir ulkede yasamak istemiyor secim oncesi ulufe dagitilir gibi para bekliyor gercekten hak ettigi gibi yasiyor hepsi. Iki kurus yardim alacagim diye gelecegimi cocugumun gelecegini satmam oy namustur
Derinceli - Millet yardimlar kesilecek diye oy vermiyor cok fazla insan var yardim yapilan. Kemal beyin vereceginede inanmadilar.
Sardalya - İnsanlar 2 kuruş için geleceğini satsaydı Kemal Kılıçdaroğlu nun her emekliye 15bin vereceğim sözüne karşı şuan iktidar CHP olur du.
. - iyi ki seçim var
Teşekkürler REİS'e oylar akp'ye
Deri̇nce'li̇m - Göreceğiz bakalım bu seçimde senin reisinin halini ve balkon konuşmasını,millet bu kadar ciddi değildi, Derince CHP büyük şehirde YRP
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.