Kulisler hareketlendi: Emeklilere hem ikramiye hem de seyyanen zam iddiası

Milyonlarca emeklinin maaşlarına iyileştirilmeye gidilerek yüzde 49,25 olarak revize edilmişti. Fakat yapılan düzenlemede en düşük emekli aylığı 10 bin TL’de kaldı.

Emekli maaşlarının açlık sınırı olan 15 bin TL’nin altında kalması ise emekliler tarafından tepki çekti. Bu neticede emekliler, maaşlarına bir seyyanen zam yapılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını ‘Emekliler Yılı’ ilan etmesi sonrası seyyanen zam verilebilir mi? sorusu araştırılmaya başlandı.

TEZEL: HİKAYE YÜZDE 49,25 İLE BİTMEYECEK

SGK Uzmanı Ali Tezel, ise hem bayram ikramiyelerinde hem de seyyanen zam konusunda tarih ve rakam vererek açıkladı.

Ali Tezel, hükümetin yüzde 49,25 maaş zammı ile hikayenin bitmeyeceğinin altını çizdi. Tezel emekli maaşlarına bir seyyanen zam kesinlikle yapılacağını belirtirken, “Tüm SSK Bağkur ve memur emeklilerine seyyanen en az 4 bin TL, 7 bin TL ve 8 bin TL olmak kaydıyla Mart ayında bir fark verileceği kulislerde konuşuluyor. Tüm memurlara seyyanen bir zam yapılmasında fayda var. 31 Mart seçimlerinden önce de ceplerine girmesi gerekir.” dedi.

“ EMEKLİ İKRAMİYESİ 17 BİN TL OLMASI GEREKİR”

Tezel, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda bir zammındaki rakamın 2 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılacağını belirtirken, “Ama 5 bin TL’de yeterli olmaz. Bir ramazan bayramı için bir de kurban bayramı için en az asgari ücret kadar 17 bin TL olması gerekir. Çünkü emeklinin dayanacak gücü kalmadı.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kamu Son Haber