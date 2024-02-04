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Merkez Bankası’nın görev değişimi piyasaları nasıl etkiler?

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Piyasalar yeni haftayı Merkez Bankası’nın değişimi ile karşılayacak. Merkez Bankası Başkanlığı'na Dr. Fatih Karahan’ın getirilmesi ile para politikasına bir değişim olur mu, bu piyasalara nasıl yansır? Konuyla ilgili merak edilenleri Prof. Dr. Murat Ferman canlı yayında değerlendirdi. İşte detaylar...

Merkez Bankası’nın görev değişimi piyasaları nasıl etkiler? mask
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Merkez Bankası Başkanlığı’na Dr. Fatih Karahan’ın getirilmesi ile birlikte gözler piyasalara çevrildi. Merkez Bankası’nın üst yönetimindeki değişikliği piyasalar nasıl karşılar? Yabancı kurumların değerlendirmeleri ne yönde oldu? 

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Murat Ferman şu ifadeleri kullandı:

“Geçmiş başkan döneminde 8 aydır sürdürülen bir para politikası çizgisi vardı. Merkez Bankası Başkan değişiklikleri ' yeni bir duruş açılımını piyasaya dayatır mı?' beklentisi vardı. Yabancı finans kaynaklarının gerçekleştirdiği ilk değerlendirmeler böyle bir ihtimalin neredeyse ortada olmadığını gösteriyor.

‘YÜKSEK MONTANLI HAREKETLER BEKLENMİYOR’

Pazartesi itibarıyla piyasalarda yüksek montanlı hareketler beklenmiyor. Kararın açıklanması ile beraber Asya borsalarında ani hareketler görülmedi. Bunun nedeni ne? Her şeyden önce eski Merkez Bankası Başkanı kararı açıkladıktan hemen sonra Hazine ve Maliye Bakanımızın duruma müdahale eden sosyal medya paylaşımı oldu. Orada net ifadelerle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önerisi ile yeni bir başkan atanacağını bunun deneyimli bir makroekonomik birikime sahip kişi olacağı, ekibin yola devam edeceği belirtildi.

‘AYNI POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLECEĞİ MESAJI VERİLDİ'

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz OVP yol haritasının gündemde kalacağını, aynı politikaların sürdürüleceğine dair mesajlar verdiler.

Değerli bir başkan yardımcısı göreve getirildi, dışarıdan bir atama yapılmadı. Zaten atanan sayın Karahan araştırma bölümünden sorumlu merkez bankası başkan yardımcısıydı. Akademik olarak, New York Fed’deki 10 yılı aşkın süre kariyeri çerçevesinde sorumluluk alma birikimi var.

‘U DÖNÜŞÜ BEKLENMİYOR’

U dönüşü beklenmiyor. Parasal politikaların devam edeceği ortada. Üç bacaklı bütüncül yaklaşımı unutmayacağız. Maliye politikaları ve yapısal reformlar. ‘Piyasalarda acaba şimdi ne olacak?’ beklentisinin geçerli olmadığını görüyoruz.

ULUSLARARASI KURUMLARIN AÇIKLAMALARI HAKKINDA

Biz bir küresel sistem içerisinde yaşıyoruz. Türkiye dünyanın 15 ekonomisi içerisinde yer alan bir ekonomidir. Bütün dünya milletlerinin bir parçası, merkez ülke olduğumuz gibi finansal anlamda da aynı şeyi söylemek mümkün. 

İlk raporlar, değerlendirme notları, görüşler, gazete manşetleri bu konuya dikkat çekiyor. Bu meselenin bir dikkatle yürütülmesi gereken bacağı varsa, Merkez Bankası başkanlığının öngörülebilir bir süre, görev süresi müddeti boyunca devam ettirilmesi, sıklıkla başkan değiştirilmemesi daha doğru ve kuvvetlendirici etki yaratacaktır.

‘BURADA BİR DEVAMLILIK VARDIR’

Aynı başkanlık ekibinde, aynı politikaları birlikte oluşturdukları, 8.5’ten alınan faizi 45’e çıkaran bu noktada birlikte hareket ettikleri ekibin önemli bir elemanı göreve gelmiştir. Burada bir devamlılık vardır. Yabancı değerlendirmelerde de bu ön plana çıkıyor.

Parasal politikada ‘U dönüşü olacak mı?’ buna çok az ihtimal veriliyor. An itibarıyla böyle bir durum olmadığı görülüyor. Sayın Şimşek’in beyanlarından koordinasyonun daha da güçleneceğini okumak mümkün. Bu da piyasalar bakımından olumlu karşılanan bir değerlendirmedir."

Kaynak: Milliyet

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04 Şub 2024 - 10:10 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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