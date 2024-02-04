Ulaşım için 35.43 milyar TL’lik bütçe

Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri verdi: “ Deprem bölgesinde bulunan Erkenek Tüneli gibi tünellerimizin hasar tespiti ve durum incelemesi için Panoramik Görüntüleme Lidar tarama ile çekim çalışmaları başlattık. Yollarımızın onarımı ve bu yollardaki sinyalizasyon, oto korkuluk, yatay ve düşey işaretlemelerini yeniliyoruz. Trafik güvenliği tedbirlerini artırmak için tüm köprülerimizin bakım ve onarımıyla deprem sismik takviye izolatörlerinin değişimini gerçekleştiriyoruz. Depremde hasar gören tarihi köprüler, hizmet tesisleri, yol bakımevleri ve diğer hizmet binalarında oluşan hasarların onarımı için de kalıcı onarım çalışmalarımız devam ediyor. Depremden etkilenen yollarımız için 2023’te 6.3 milyar lira harcadık. 2024’te de 12 milyar lira harcama yapmayı planlıyoruz. Depremin yol açtığı maddi hasarı gidermek için 2023’te 17.66 milyar lira harcandı. 2024’te ise 35.43 milyar lira harcama planlandı, 2024 sonrası içinde 15.31 milyar lira olmak üzere toplam 68.40 milyar lira harcama yapılacak.”

Hatay Havalimanı’nda çalışmalar sürüyor

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya havalımanları hasarı için 9.6 milyar lira harcamanın planlandığını söyledi. Uraloğlu, “ Yenilenen Hatay Havalimanı inşaatı, planlamalara göre gelecek yıl bitecek. Havalımanına geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde 3000 metrelik ilave yeni bir pist inşa edeceğiz” dedi.

Kaynak: Milliyet