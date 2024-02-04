Borsa İstanbul zirve üstüne zirve denedi!

Haftanın son işlem gününde piyasaların kapanması ile birlikte hareketli saatler yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın ayrılığı sonrası, başkan yardımcısı Fatih Karahan yeni TCMB Başkanı olarak atandı.Hafize Gaye Erkan Başkanlığında TCMB, Haziran 2023-Ocak 2024 arasında politika faizini yüzde 8,50’den yüzde 45’e çıkarmıştı. Son yapılan faiz toplantısında ise faizde tepe noktasına gelindiği ancak gerekli görülmesi halinde mevcut koşulların yeniden değerlendirileceği vurgulandı. Sıkı para politikasının sürmesi, Merkez Bankası’nın piyasalarla güçlü bir iletişim kurması ekonominin de geneline yönelik olumlu bir havanın oluşmasında etkili oldu.

DOLAR VE ALTINI SOLLADI

Yılbaşından bu yana yüzde 16 yükselen BIST 100 Endeksi’nin son bir haftadaki artışı ise yüzde 3,83 oranında geçekleşti. Endeks, yükselişiyle dolar ve altını geride bıraktı. Dolar kuru bir haftada yüzde 0,56 yükselirken euro yüzde 0,0013 geriledi. Cumhuriyet altınındaki artış ise yüzde 0,09 oldu.Pay piyasası canlı olması nedeni ile yatırımcıların ilgi odağında. Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın ayrılığı sonrası atamanın hemen yapılması, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten gelen açıklama, olumsuz bir fiyatlamanın önüne geçecektir. Piyasalarda kısa süreli bir reaksiyon olsa da bu durum yatırımcılar açısından bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

‘BAŞKAN’ İÇİN BİR İLK: 8 ŞUBAT

Yılın ilk TCMB enflasyon raporu 8 Şubat’ta açıklanacak. Toplantı, yeni Başkan Fatih Karahan’ın kamuoyu ile ilk buluşması olacak. Ekonomistlerin ocak ayı TÜFE aylık ortalama tahmini yüzde 6,88 artış önünde.

TEKNOLOJİ ATAĞA KALKTI

Borsa İstanbul’da haftalık bazda sektörel olarak bilişim sektörü öne çıkıyor. Bilişim sektörü haftayı yüzde 10, Kobi sanayi yüzde 9,4, ulaştırma yüzde 7,37, teknoloji yüzde 7,24 ve metal eşya makina yüzde 6,68 yükseliş kaydederek ilk sıralarda yer aldı. Haftalık bazda değer kaybında ise yüzde 5,7 ile finansal kiralama ve faktoring ilk sıraya oturdu.

RİSK PRİMİNDE DÜŞÜŞ OLUR MU?

Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 330 seviyesinde. Yatırım yapılabilir seviyeler 150-200 bandı. Olumlu ekonomik gelişmeler gerilemeyi getirebilir. Türkiye uzun vadeli tahvil getirileri yüzde 27,57 ile haftayı tamamladı.

BİLANÇOLARDA ‘KÂR’ YAZIYOR

Yıllık mali tablo dönemi geldi. Şimdilik 9 borsa şirketinin 4. çeyrek verileri yatırımcılarla paylaşıldı. Finansal kiralama şirketleri kârlarını yüzde 100’ün üzerinde artırdı. Bankaların kâr artışı ise ortalama yüzde 45 oldu.

Kaynak: Milliyet