WhatsApp'a beklenen özellik geliyor! Daha hızlı ve kolay

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yenilikçi geliştirmelerle kullanıcı deneyimini artırmaya devam ediyor. Şirket, merakla beklenen bir özelliği ilk beta sürümünde test etmeye başladı. Kullanıcıların uzun zamandır beklediği bu özellik, WhatsApp'ın sunduğu yeni özellikler arasında yer alıyor.
WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ İLE ARAMA YAPMAK ARTIK DAHA KOLAY
WhatsApp şu anda küresel kullanıcı tabanının gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için yeni özellikler test etmeye devam ediyor.
iOS için en son WhatsApp beta 24.3.10.70 güncellemesi ile şirketin şu anda kullanıcıların daha rahat bir arama yerleşimi için favori kişileri belirlemesine olanak tanıyan yeni bir özellik test ettiği ortaya çıktı.
HIZLICA ULAŞABİLECEKSİNİZ
WhatsApp, yakın tarihteki bir güncelleme ile kullanıcılara, favori kişilerini seçme imkanı sunacak yeni bir özelliği test ediyor.
Artık favori kişileriniz, arama işlemlerinizde hemen en üstte görünecek, bu sayede doğrudan aramalar sekmesinden hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz.
Kaynak: Donanım Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.