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Karamürselbey SK’nın Play-Off yolu açıldı

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Erkekler Basketbol 2.Lig’de yer alan Karamürselbey SK, 11.hafta maçında sahasında Play-Off yarışı yaptığı lig ikincisi Akhisar Belediyespor’u konuk etti. Karamürsel Spor Salonu’nda oynanan maçı 62-60 kazanan Sarı-Lacivertli ekip, çok önemli bir galibiyete imza attı.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Karamürselbey SK’nın Play-Off yolu açıldı mask
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İLK İKİ PERİYOTTA GERİDE

Basketbol 2.Lig’de ikinci sezonunu yaşayan Karamürselbey SK, bu yıl çok daha iddialı. 11.haftaya üçüncü sırada giren Sarı-Lacivertli ekip, bir puan üzerinde bulunan Akhisar Belediyespor ile çok kritik bir maç oynadı. İlk iki takımın direkt final grubuna kalacak olmasından dolayı çok büyük önem taşıyan maçta temsilcimiz, ilk çeyrekte 21-12, devreyi de 33-30 geride bitirdi. Sarı-Lacivertli ekip, üçüncü periyotta skoru 46-46’ya getirdi, maça yeniden ortak oldu. Son çeyrek çok büyük çekişme vardı.

AKHİSAR KARŞISINDA ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET

Bu çeyrekte 16-14’lük seri yakalayan Karamürselbey SK, salondan 62-60 galip ayrıldı. Bu galibiyetle rakibini puan olarak yakalayan temsilcimiz, fikstür avantajını da kullanıp, normal sezonu ilk iki arasında tamamlamak istiyor. Karamürselbey SK’da, Akhisar Belediyespor maçında 19 sayı üreten Ali Yurtseven galibiyette önemli katkı sağladı. Aydın Yiğitalp 16, Kaan Konak’ta 10 sayı ile çift hanelere ulaştı. Sarı-Lacivertli ekip, 17 Şubat’ta sahasında bu kez lider Konya Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek.  

 

# Büyükşehir

04 Şub 2024 - 11:02 Kocaeli/ Karamürsel- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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