Karşıyaka Koleji ve İdman Ocağı galip

YALOVA VE ESKİŞEHİRLİ RAKİPLERİNİ YENDİLER

Kadınlar 3.Lig 13.Grup’ta yer alan Karşıyaka Koleji SK, cumartesi günü deplasmanda Yalovaspor ile karşılaştı. Geçen hafta sahasında Eskişehir Öncüspor’u 4-2 yenerek ligde ilk galibiyetini alan Kırmızı-Lacivertli ekip, bu kez de Yalovaspor deplasmanında 3-0 kazandı. Karşıyaka Koleji’nin gollerini İrem Nur Karakoç (2) ile Sümeyye Yener attı. Aynı grupta yer alan Gölcük İdman Ocağı Kadın FK ise deplasmanda Eskişehir Öncü Gençlik ile karşılaştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, deplasmanda Sıla Ay (3) ve Ebrar Aslan’ın golleriyle 4-1 galip geldi, 3’de 3 yaptı. 14.Grup’ta mücadele eden Körfez GB ise sahasında İstanbul Tunçspor’a 1-0 mağlup oldu.