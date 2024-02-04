Karşıyaka Koleji ve İdman Ocağı galip

YALOVA VE ESKİŞEHİRLİ RAKİPLERİNİ YENDİLER
Kadınlar 3.Lig 13.Grup’ta yer alan Karşıyaka Koleji SK, cumartesi günü deplasmanda Yalovaspor ile karşılaştı. Geçen hafta sahasında Eskişehir Öncüspor’u 4-2 yenerek ligde ilk galibiyetini alan Kırmızı-Lacivertli ekip, bu kez de Yalovaspor deplasmanında 3-0 kazandı. Karşıyaka Koleji’nin gollerini İrem Nur Karakoç (2) ile Sümeyye Yener attı. Aynı grupta yer alan Gölcük İdman Ocağı Kadın FK ise deplasmanda Eskişehir Öncü Gençlik ile karşılaştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, deplasmanda Sıla Ay (3) ve Ebrar Aslan’ın golleriyle 4-1 galip geldi, 3’de 3 yaptı. 14.Grup’ta mücadele eden Körfez GB ise sahasında İstanbul Tunçspor’a 1-0 mağlup oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.