Periler, Bursa’ya geçit vermedi

BURSA ULUDAĞ’I KONUK ETTİ

İzmit Belediyespor, bu sezon zirve yarışı yapıyor, oldukça da başarılı. Haftaya 4.sırada giren Mavi-Yeşilli ekip, düşme hattından kurtulma mücadelesi yapan Bursa Uludağ Basketbol’u konuk etti. İzmit Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki maçta temsilcimiz, ilk çeyreği 21-20, devreyi de 42-38 geride tamamladı. Üçüncü periyotta da, Bursa temsilcisi 58-57 öndeydi.

İZMİT BELEDİYESPOR SON ÇEYREKTE İŞİ BİTİRDİ

Geçen hafta deplasmanda Botaş’a mağlup olan İzmit Belediyespor, bu kez evinde kazanmak istiyordu. Son çeyrekte 20-13’lük bir seri yakalayıp, ilk üç periyotto geride olduğu maçtan 77-71 galip ayrılmasını bildi. Maçta Nicole Nared 24, Ayşe Cora 18 ve Hillsman’da 17 sayılık bir katkı sağladı. Temsilcimiz, 15 Şubat’ta Ankara’da Nesibe Aydın SK ile karşılaşacak.