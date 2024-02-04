Periler, Bursa’ya geçit vermedi

BURSA ULUDAĞ’I KONUK ETTİ
İzmit Belediyespor, bu sezon zirve yarışı yapıyor, oldukça da başarılı. Haftaya 4.sırada giren Mavi-Yeşilli ekip, düşme hattından kurtulma mücadelesi yapan Bursa Uludağ Basketbol’u konuk etti. İzmit Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki maçta temsilcimiz, ilk çeyreği 21-20, devreyi de 42-38 geride tamamladı. Üçüncü periyotta da, Bursa temsilcisi 58-57 öndeydi.
İZMİT BELEDİYESPOR SON ÇEYREKTE İŞİ BİTİRDİ
Geçen hafta deplasmanda Botaş’a mağlup olan İzmit Belediyespor, bu kez evinde kazanmak istiyordu. Son çeyrekte 20-13’lük bir seri yakalayıp, ilk üç periyotto geride olduğu maçtan 77-71 galip ayrılmasını bildi. Maçta Nicole Nared 24, Ayşe Cora 18 ve Hillsman’da 17 sayılık bir katkı sağladı. Temsilcimiz, 15 Şubat’ta Ankara’da Nesibe Aydın SK ile karşılaşacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.