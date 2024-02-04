Enes Bulut’un büyük başarısı

PARİS’TE İKİNCİ OLDU

Kağıtspor’un Milli karatecisi Enes Bulut, uluslar arası bir organizasyonda daha madalya ile döndü. Paris’te yapılan Premier League karate müsabakalarında 75 kg’da finale kaldı. Finalde kaybeden Mavi-Beyazlı ekibin Milli sporcusu gümüş madalya aldı. Kağıtspor Kulübü’ndün yapılan açıklamada, “Fransa’nın Paris şehrinde yapılan Karate 1 Premier League müsabakalarında gümüş madalya kazanan sporcumuz Enes Bulut’u ve antrenörünü kutluyoruz” denildi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ