Enes Bulut’un büyük başarısı

PARİS’TE İKİNCİ OLDU
Kağıtspor’un Milli karatecisi Enes Bulut, uluslar arası bir organizasyonda daha madalya ile döndü. Paris’te yapılan Premier League karate müsabakalarında 75 kg’da finale kaldı. Finalde kaybeden Mavi-Beyazlı ekibin Milli sporcusu gümüş madalya aldı. Kağıtspor Kulübü’ndün yapılan açıklamada, “Fransa’nın Paris şehrinde yapılan Karate 1 Premier League müsabakalarında gümüş madalya kazanan sporcumuz Enes Bulut’u ve antrenörünü kutluyoruz” denildi.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.