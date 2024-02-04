Olay, 19 Ocak'ta Tüysüzler Mahallesi Doğan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen 4 şüpheli, akşam saatlerinde sokağa geldi. Bir süre sokakta yürüyen şahıslardan 2'si apartmana girerek, kapı önünde bulunan ayakkabıları çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin apartmana girdiği sırada diğerlerinin gözcülük yaptığı, şahısların ayakkabıyı çaldıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaşmaları yer alıyor.
Ayakkabı hırsızları kaçarken görüntülendi!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde binadan ayakkabı çalan şahısların olay yerinden kaçmaları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Vayyy - Ayakkabıları içeri...
Tavsantepeli - Tuysuzler değil , Tavşantepe mah.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.